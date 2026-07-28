«Прибыла реанимация»: в Ярославле жестко столкнулись желтый автобус и ГАЗель

В Ленинском районе Ярославля днем 28 июля случилось жесткое ДТП. В соцсетях очевидцы сообщили о столкновении ГАЗели и автобуса в районе дома № 82 на проспекте Октября.
«По кадрам видно, что имеются пострадавшие. На место прибыла машина реанимации, МЧС и пожарные», — указано в посте в max-канале «Жесть Ярославль».
От удара «ГАЗель» завалилась набок, рядом с ней разбросаны детали, на бордюре рядом сидят люди.
Несколькими метрами дальше по дороге стоит с разбитым передом автобус. Лобовое стекло буквально вмяло внутрь салона. Видно вмятину с правой стороны от места водителя.
В УМВД Ярославской области отметили, что авария случилась в районе 14:30.
«Сотрудники ГАИ выехали на место», — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия уточняются.
Ранее стало известно о смертельном ДТП в Костромской области, в котором погибла многодетная семья из Ярославля.