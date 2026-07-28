«Прибыла реанимация»: в Ярославле жестко столкнулись желтый автобус и ГАЗель

ДТП с автобусом в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ленинском районе Ярославля днем 28 июля случилось жесткое ДТП. В соцсетях очевидцы сообщили о столкновении ГАЗели и автобуса в районе дома № 82 на проспекте Октября.

«По кадрам видно, что имеются пострадавшие. На место прибыла машина реанимации, МЧС и пожарные», — указано в посте в max-канале «Жесть Ярославль».

От удара «ГАЗель» завалилась набок, рядом с ней разбросаны детали, на бордюре рядом сидят люди.

К месту быстро съехались все ведомства Источник: Жесть Ярославль / Max ГАЗель завалило набок Источник: Жесть Ярославль / Max

Несколькими метрами дальше по дороге стоит с разбитым передом автобус. Лобовое стекло буквально вмяло внутрь салона. Видно вмятину с правой стороны от места водителя.

Ярославцы столпились вокруг места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Max Так после столкновения выглядит автобус Источник: Жесть Ярославль / Max

В УМВД Ярославской области отметили, что авария случилась в районе 14:30.

«Сотрудники ГАИ выехали на место», — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.

Видео с последствиями аварии Источник: Ярославль Очевидец / Max

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия уточняются.