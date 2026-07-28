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Жесткое ДТП с автобусом
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Происшествия «Прибыла реанимация»: в Ярославле жестко столкнулись желтый автобус и ГАЗель

«Прибыла реанимация»: в Ярославле жестко столкнулись желтый автобус и ГАЗель

Первые подробности с места ДТП

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ДТП с автобусом в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / MaxДТП с автобусом в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max

ДТП с автобусом в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В Ленинском районе Ярославля днем 28 июля случилось жесткое ДТП. В соцсетях очевидцы сообщили о столкновении ГАЗели и автобуса в районе дома № 82 на проспекте Октября.

«По кадрам видно, что имеются пострадавшие. На место прибыла машина реанимации, МЧС и пожарные», — указано в посте в max-канале «Жесть Ярославль».

От удара «ГАЗель» завалилась набок, рядом с ней разбросаны детали, на бордюре рядом сидят люди.

К месту быстро съехались все ведомства | Источник: Жесть Ярославль / MaxК месту быстро съехались все ведомства | Источник: Жесть Ярославль / Max

К месту быстро съехались все ведомства

Источник:

Жесть Ярославль / Max

ГАЗель завалило набок | Источник: Жесть Ярославль / MaxГАЗель завалило набок | Источник: Жесть Ярославль / Max

ГАЗель завалило набок

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Несколькими метрами дальше по дороге стоит с разбитым передом автобус. Лобовое стекло буквально вмяло внутрь салона. Видно вмятину с правой стороны от места водителя.

Ярославцы столпились вокруг места ДТП | Источник: Жесть Ярославль / MaxЯрославцы столпились вокруг места ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Max

Ярославцы столпились вокруг места ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Так после столкновения выглядит автобус | Источник: Жесть Ярославль / MaxТак после столкновения выглядит автобус | Источник: Жесть Ярославль / Max

Так после столкновения выглядит автобус

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В УМВД Ярославской области отметили, что авария случилась в районе 14:30.

«Сотрудники ГАИ выехали на место», — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.

Видео с последствиями аварии

Источник:

Ярославль Очевидец / Max

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия уточняются.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Костромской области, в котором погибла многодетная семья из Ярославля.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Автобус Газель Пострадавший
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Комментарии
12
Гость
13 минут
2 секунда на видео, вот такие обычно гоняют или в телефоне сидят и на своём с кем-то . Каждую неделю то авария то задавят кого.
Гость
20 минут
Опять сейчас эксперты по фотографии набегут. Пусть сначала разберутся.
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Гость
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