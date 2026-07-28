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Страна и мир «Золотые» киты Арктики: сколько стоит отдых в Териберке летом 2026 года и почему туда едут вопреки диким ценам

«Золотые» киты Арктики: сколько стоит отдых в Териберке летом 2026 года и почему туда едут вопреки диким ценам

Сюда приезжают туристы со всей России

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Поездка становится дороже&nbsp;— но туристов тут не меньше | Источник: Александра Балаба / 51.RUПоездка становится дороже&nbsp;— но туристов тут не меньше | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Поездка становится дороже — но туристов тут не меньше

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Еще несколько лет назад Териберка считалась направлением для тех, кто искал суровый северный отдых: дикая природа, сложная дорога и минимум инфраструктуры. Сегодня поселок на берегу Баренцева моря стал одним из самых востребованных мест на Кольском полуострове.

Вместе с ростом турпотока выросла и стоимость поездки. Летом 2026 года Териберку уже сложно назвать бюджетным направлением: путешественникам приходится учитывать высокие расходы на жилье, питание, логистику и экскурсии. Наши коллеги из 51.RU выяснили, сколько стоит отдых в Заполярье в разгар сезона.

Териберка — старинное рыбацкое село в Мурманской области, расположенное на берегу Баренцева моря (Северный Ледовитый океан). Это единственное место в России, куда можно доехать на автомобиле по общедоступной дороге, чтобы увидеть открытый океан и Заполярье.

Жилье: свободные номера разбирают заранее

Источник: Александра Балаба / 51.RUИсточник: Александра Балаба / 51.RU
Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Главная сложность для самостоятельных путешественников — найти подходящее размещение. Териберка остается небольшим поселком, а количество гостиниц, гостевых домов и баз отдыха ограничено. Места на июль и август туристы разбирают заранее.

Летом 2026 года стоимость проживания зависит от формата жилья и дат поездки. Цены на самые скромные варианты начинаются от 6–8 тысяч рублей в сутки. Более комфортные номера для двоих обойдутся в 10–15 тысяч рублей, а предложения в отелях с лучшим расположением или дополнительными удобствами могут быть еще дороже.

Цена существенно зависит от выходных дней и заполняемости отелей. В разгар сезона стоимость может заметно увеличиваться, а выбор недорогих вариантов сильно ограничен.

Некоторые туристы выбирают альтернативу — жить в Мурманске и приезжать в Териберку на один день. Такой вариант позволяет сэкономить на жилье, однако дорога занимает около 3 часов в одну сторону.

Питание: северная кухня стоит недешево

Источник: Александра Балаба / 51.RUИсточник: Александра Балаба / 51.RU
Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Цены в кафе Териберки выше, чем в Мурманске. Причины — удаленность поселка, сложная логистика и короткий туристический сезон.

В среднем обед или ужин в местном кафе обойдется в 1500–2500 рублей на человека. Блюда из рыбы и морепродуктов стоят дороже: за свежие северные деликатесы туристы часто платят от 2000–3000 рублей за позицию в меню.

Кофе в туристических заведениях стоит примерно 300–500 рублей, десерты — около 500–800 рублей. Ужин на двоих с рыбой, морепродуктами и напитками может выйти примерно в 5000–8000 рублей.

При этом многие путешественники считают местную кухню важной частью впечатлений от поездки: в Териберку едут не ради экономии, а за атмосферой Севера.

Экскурсии: главная статья расходов после жилья

Источник: Александра Балаба / 51.RUИсточник: Александра Балаба / 51.RU
Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Большинство туристов приезжают в Териберку ради Баренцева моря и арктических пейзажей. Поэтому экскурсии становятся обязательной частью поездки.

Обзорные программы по Териберке летом 2026 года начинаются примерно от 3500–5000 рублей с человека. В маршрут обычно входят главные достопримечательности поселка: побережье, водопад у моря, пляж «Яйца дракона» и другие известные места.

Самое популярное развлечение — морские прогулки с поиском китов. Стоимость таких поездок начинается от 5500–7500 рублей с человека в зависимости от продолжительности и формата. На некоторые даты июля доступны варианты по цене около 6000 рублей за одного.

Организаторы предупреждают: гарантировать встречу с китами невозможно. Всё зависит от погоды, состояния моря и удачи.

Дополнительно туристы тратятся на поездки на квадроциклах, рыбалку, фототуры и другие активности.

Сколько нужно денег на поездку вдвоем

Источник: Александра Балаба / 51.RUИсточник: Александра Балаба / 51.RU
Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Если планировать самостоятельное путешествие в Териберку на 3–4 дня летом 2026 года, стоит рассчитывать примерно на 80–130 тысяч рублей на двоих без учета дороги до Мурманска.

Примерный бюджет:

  • жилье: 20–45 тысяч рублей;

  • питание: 15–25 тысяч рублей;

  • экскурсии и активности: 10–30 тысяч рублей;

  • дополнительные расходы: несколько тысяч рублей.

Более экономный вариант возможен примерно от 60–80 тысяч рублей, если выбрать недорогое размещение и ограничиться одной экскурсией.

Если покупать готовый тур, стоимость обычно начинается от 40–50 тысяч рублей с человека. Более насыщенные программы с проживанием, поездкой в Териберку и морской прогулкой могут стоить около 55–65 тысяч рублей и выше.

Териберка остается дорогим, но востребованным направлением

Источник: Александра Балаба / 51.RUИсточник: Александра Балаба / 51.RU
Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Несмотря на рост цен, поток туристов в Териберку продолжает увеличиваться. Люди готовы платить за возможность увидеть Баренцево море, северные пейзажи и одно из самых узнаваемых мест российской Арктики.

Сегодня поездка в Териберку — это скорее путешествие за впечатлениями, чем бюджетный отдых. Но именно ощущение края земли остается главным фактором, который каждый год привлекает сюда новых туристов.

Рассказываем, что нужно знать туристам, которые едут в Заполярье на поиски горбатых китов. Ранее журналисты уже отправлялись в такое путешествие, чтобы попытать удачу, — читайте, как это было.

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Александра Балаба
Старший корреспондент
Териберка Арктика Мурманская область
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