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Развлечения Роналду подался в кино — что известно о его первом сериале

Роналду подался в кино — что известно о его первом сериале

Сюжет, как ни странно, о футболе

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Роналду впервые снимается в сериале | Источник: cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Роналду впервые снимается в сериале | Источник: cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роналду впервые снимается в сериале

Источник:

cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Криштиану Роналду заявил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира по футболу, но зато начал актерскую карьеру. Спортсмен стал продюсером и актером британского сериала о футболе «День первый». Об этом сообщает издание The Sun.

Сюжет проекта разработан в драматическом жанре с комедийными элементами. Съемки уже идут. Вместе с Роналду в сериале появится бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, а также британский актер, звезда сериалов «Миллиарды» (18+) и «Родина» (18+) Дэмиэн Льюис.

Работает над шоу UR•Marv Studios. Компанией как раз руководит футболист вместе с режиссером Мэттью Воном, известным по фильму «Кингсман» (18+). Второй начальник, кстати, и будет режиссером картины.

До этого сериала Роналду в художественном кино не снимался. Он озвучивал персонажей в мультсериалах, появлялся в документальных фильмах и рекламах.

«Криштиану создавал на поле истории, которые я никогда бы не смог написать, и я с нетерпением жду возможности снимать с ним вдохновляющие фильмы», — рассказывал Вон The Sun.

Как думаете, из Роналду получится хороший актер?

Какой актер? Он футболист. Пусть не лезет в чужую профессию
Может и получится. Талантливый человек талантлив во всём
Я думаю, у него хорошо получится сыграть
Не зна-а-аю…

Спортивный драматический сериал «День первый» (в оригинале Day 1s) расскажет вымышленную историю о закулисье современного футбольного бизнеса и изнанке Премьер-лиги через призму жизни влиятельного британского футбольного агента Стэнли Далтона (его сыграет Дэмиэн Льюис).

Вместо привычной истории о самих игроках сериал покажет интриги, финансовые сделки и скрытую борьбу, с которыми ежедневно сталкиваются агенты и футбольные функционеры.

Идея шоу принадлежит реальному известному футбольному агенту Даррену Дейну, который в жизни представлял интересы Тьерри Анри. Именно его профессиональный опыт лег в основу сценария.

Авторы подчеркивают, что это будет полноценная реалистичная драма с элементами комедии и проект не стоит сравнивать с легким комедийным ситкомом «Тед Лассо» (18+).

Что до Криштиану Роналду, то его точная роль пока держится в секрете. Киноинсайдеры говорят, что он может исполнить либо одну из гостевых ролей (камео), либо сыграть полноценного яркого персонажа в истории.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Криштиану Роналду Сериал Актер
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