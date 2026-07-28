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Развлечения Подробности «Наш слоняра»: звезда Голливуда Уиллем Дефо учит русские поговорки — вы должны это видеть

«Наш слоняра»: звезда Голливуда Уиллем Дефо учит русские поговорки — вы должны это видеть

Фанаты в шоке

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Уиллем Дефо интересуется российской культурой | Источник: willemdsfoesact / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Уиллем Дефо интересуется российской культурой | Источник: willemdsfoesact / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уиллем Дефо интересуется российской культурой

Источник:

willemdsfoesact / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Американский актер Уиллем Дефо всерьез увлекся российской культурой — он учит поговорки. На днях он удивил фанатов и записал ролик, на котором невозмутимо произносит: «Кто первый встал, того и тапки». Правда, пока на английском, но кто знает — может, это первый шаг в освоении нового языка.

Уиллем Дефо порадовал российских фанатов

Источник:

willemdsfoesact/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Наш слоняра», — писали русские поклонники в комментариях.

«Удивительно, что многие из западных знаменитостей учат русский язык», — подмечали фанаты.

Эта поговорка не первая в багаже актера. В апреле он выучил «Работа не волк — в лес не убежит».

Уиллем Дефо иногда записывает ролики с поговорками

Источник:

willemdsfoesact / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уиллем Дефо уже давно проявляет интерес к России. В мае звезда Голливуда посетила российский павильон на международной выставке современного искусства — Венецианской биеннале.

На мероприятии актер представлял театральное направление мероприятия и посмотрел там перформанс хора «Толока». Кроме этого, артисты исполнили для него русскую народную песню «Коробочка».

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Актер Голливуд Русский язык
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Комментарии
1
Гость
59 минут
наши все тут, за границей уже не наши а их
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Гость
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