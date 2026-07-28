«Наш слоняра»: звезда Голливуда Уиллем Дефо учит русские поговорки — вы должны это видеть

Американский актер Уиллем Дефо всерьез увлекся российской культурой — он учит поговорки. На днях он удивил фанатов и записал ролик, на котором невозмутимо произносит: «Кто первый встал, того и тапки». Правда, пока на английском, но кто знает — может, это первый шаг в освоении нового языка.
«Наш слоняра», — писали русские поклонники в комментариях.
«Удивительно, что многие из западных знаменитостей учат русский язык», — подмечали фанаты.
Эта поговорка не первая в багаже актера. В апреле он выучил «Работа не волк — в лес не убежит».
Уиллем Дефо уже давно проявляет интерес к России. В мае звезда Голливуда посетила российский павильон на международной выставке современного искусства — Венецианской биеннале.
На мероприятии актер представлял театральное направление мероприятия и посмотрел там перформанс хора «Толока». Кроме этого, артисты исполнили для него русскую народную песню «Коробочка».