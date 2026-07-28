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Он и она Подробности Младше на 11 лет: у Ирины Шейк новый роман — что известно о ее избраннике

Младше на 11 лет: у Ирины Шейк новый роман — что известно о ее избраннике

Пару заметили на свидании

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Новым возлюбленным Ирины Шейк стал баскетболист Девин Букер | Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Новым возлюбленным Ирины Шейк стал баскетболист Девин Букер | Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Новым возлюбленным Ирины Шейк стал баскетболист Девин Букер

Источник:

irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У супермодели Ирины Шейк новый роман: ее заметили на свидании с баскетболистом Девином Букером. Избранник российской красотки младше ее на 11 лет.

В воскресенье они позавтракали в ресторане города Ист-Хэмптон штата Нью-Йорк. Свидетели их встречи сумели разглядеть, как пара общалась за столиком. Правда, из заведения они вышли отдельно: Девин прошел через главный вход, а Ирина — через черный.

Источник:

Городские медиа

Баскетболист — спортивная звезда в штатах. Он игрок Национальной баскетбольной лиги и двукратный олимпийский чемпион. Выступает за клуб «Финикс Санз» как атакующий защитник.

Девин Букер сходил на свидание с Ириной Шейк | Источник: dbook / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Девин Букер сходил на свидание с Ириной Шейк | Источник: dbook / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девин Букер сходил на свидание с Ириной Шейк

Источник:

dbook / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О его личной жизни известно немного. Один из самых долгих его романов — со скандально известной моделью Кендалл Дженнер. Пара встречалась около двух лет с 2020 по 2022 год. Расстались они якобы из-за плотных рабочих графиков.

Новый парень Шейк несколько лет встречался с моделью Кендалл Дженнер | Источник: kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Новый парень Шейк несколько лет встречался с моделью Кендалл Дженнер | Источник: kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Новый парень Шейк несколько лет встречался с моделью Кендалл Дженнер

Источник:

kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ирина Шейк тоже старается держать личную жизнь в тайне. Однако чем сильнее она уходит от публичности, тем пристальнее за ней следят. Фанаты бурно обсуждали ее отношения с футболистом Криштиану Роналду с 2010 по 2015 годы, актером Брэдли Купером с 2015 по 2019 и игроком в американский футбол Томом Брэди с 2023 по 2025 годы.

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