Младше на 11 лет: у Ирины Шейк новый роман — что известно о ее избраннике

У супермодели Ирины Шейк новый роман: ее заметили на свидании с баскетболистом Девином Букером. Избранник российской красотки младше ее на 11 лет.
В воскресенье они позавтракали в ресторане города Ист-Хэмптон штата Нью-Йорк. Свидетели их встречи сумели разглядеть, как пара общалась за столиком. Правда, из заведения они вышли отдельно: Девин прошел через главный вход, а Ирина — через черный.
Баскетболист — спортивная звезда в штатах. Он игрок Национальной баскетбольной лиги и двукратный олимпийский чемпион. Выступает за клуб «Финикс Санз» как атакующий защитник.
О его личной жизни известно немного. Один из самых долгих его романов — со скандально известной моделью Кендалл Дженнер. Пара встречалась около двух лет с 2020 по 2022 год. Расстались они якобы из-за плотных рабочих графиков.
Ирина Шейк тоже старается держать личную жизнь в тайне. Однако чем сильнее она уходит от публичности, тем пристальнее за ней следят. Фанаты бурно обсуждали ее отношения с футболистом Криштиану Роналду с 2010 по 2015 годы, актером Брэдли Купером с 2015 по 2019 и игроком в американский футбол Томом Брэди с 2023 по 2025 годы.