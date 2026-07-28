Младше на 11 лет: у Ирины Шейк новый роман — что известно о ее избраннике

Новым возлюбленным Ирины Шейк стал баскетболист Девин Букер Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У супермодели Ирины Шейк новый роман: ее заметили на свидании с баскетболистом Девином Букером. Избранник российской красотки младше ее на 11 лет.

В воскресенье они позавтракали в ресторане города Ист-Хэмптон штата Нью-Йорк. Свидетели их встречи сумели разглядеть, как пара общалась за столиком. Правда, из заведения они вышли отдельно: Девин прошел через главный вход, а Ирина — через черный.

Источник: Городские медиа

Баскетболист — спортивная звезда в штатах. Он игрок Национальной баскетбольной лиги и двукратный олимпийский чемпион. Выступает за клуб «Финикс Санз» как атакующий защитник.

Девин Букер сходил на свидание с Ириной Шейк Источник: dbook / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О его личной жизни известно немного. Один из самых долгих его романов — со скандально известной моделью Кендалл Дженнер. Пара встречалась около двух лет с 2020 по 2022 год. Расстались они якобы из-за плотных рабочих графиков.

Новый парень Шейк несколько лет встречался с моделью Кендалл Дженнер Источник: kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)