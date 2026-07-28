Тест на деменцию: проверьте себя за 10 секунд

Можете позвать друга, чтобы проверить, кто справится с заданием быстрее Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Мы привыкли следить за морщинами и фигурой, но совершенно забываем про главного дирижера нашего организма — мозг. Когнитивные изменения подкрадываются незаметно, и первыми страдают скорость реакции и внимание к деталям. Сегодняшний тест — это не просто минутное развлечение, а настоящий экспресс-экзамен для ваших извилин. Сможете ли вы найти одну-единственную скрытую деталь на картинке, пока тикает таймер, или ваш разум уже начал сдавать позиции? Давайте проверим прямо сейчас.

Ниже перед вами появится внушительная компания не по-летнему счастливых снеговиков. Но среди этой тесной толпы затерялся один белый медведь. Ваша задача — найти его. Кажется, что задача проще некуда? Не торопитесь с выводами. Главная сложность в том, что на поиски у вас есть ровно 10 секунд.

Подобные визуальные головоломки — это не просто развлечение. Специалисты часто применяют их для быстрой проверки когнитивных функций человека. Ограничение по времени помогает моментально оценить:

скорость обработки информации головным мозгом;

умение быстро переключать внимание;

способность замечать микроскопические детали в условиях стресса;

уровень бодрости ума и косвенные риски раннего развития деменции.

Готовы проверить себя? Включайте секундомер, внимательно посмотрите на всю эту честную компанию и попытайтесь отыскать того самого «самозванца».

Пришло время узнать правду и проверить, действительно ли вы сможете за 10 секунд найти белого медведя среди всех этих снеговиков. Посмотрите на них внимательно.

Можете, конечно, начать пересчитывать снеговиков, но наша задача — найти белого медведя Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

А теперь давайте проверим, не ошиблись ли вы в своем выборе?

Вдруг, медведь оказался вовсе не медведем, а кем-нибудь еще. Например, снеговиком.

На картинке ниже вы увидите, где на самом деле находился белый медведь.

Важное предупреждение: результаты такого экспресс-теста ни в коем случае нельзя считать медицинским диагнозом. Если вы не уложились в тайминг, это повод не для паники, а для хорошей разминки ума. Ну а если справились вовремя — ваш мозг работает как часы!

А вот и медведь! Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Теперь честно ответьте — сколько времени вам понадобилось, чтобы найти медведя.