С места ДТП с автобусом и «Газелью» увезли шестерых пострадавших — подробности

В УМВД России по Ярославской области сообщили 76.RU, сколько человек пострадало в ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября, в районе дома № 82. Авария произошла 28 июля около 14:30.
«По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек: четыре из „Газели“ и два из автобуса», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В полиции дополнили, что за рулем автобуса был 23-летний водитель. Он наехал на грузовик, после чего тот опрокинулся на бетонную конструкцию.
С травмами госпитализировали водителя «Газели» с тремя пассажирами, а также двух пассажиров автобуса Volgabus.
Автобус следовал по маршруту № 11, обслуживает его «Первая пассажирская компания».
Известно, что на место происшествия выезжали и спасатели. По данным регионального МЧС, вызов им поступил в 15:00. На место отправили шесть спасателей и две спецмашины.
К ситуации подключилась прокуратура Ленинского района. По ее информации, перевозчиком является ООО «Первая пассажирская компания». «Газель» была припаркована на обочине, когда в нее врезался автобус.
По факту ДТП идет проверка.
«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, по предварительной информации, столкновение случилось около 14:30 28 июля. Очевидцы сразу поделились кадрами в соцсетях. С их слов, на место прибыли машина реанимации, МЧС и пожарные. Сразу же сообщалось о пострадавших.