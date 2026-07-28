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Происшествия Подробности С места ДТП с автобусом и «Газелью» увезли шестерых пострадавших — подробности

С места ДТП с автобусом и «Газелью» увезли шестерых пострадавших — подробности

За рулем «желтого» был молодой водитель

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Подробности ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября в Ярославле | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxПодробности ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября в Ярославле | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

Подробности ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября в Ярославле

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Max

В УМВД России по Ярославской области сообщили 76.RU, сколько человек пострадало в ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября, в районе дома № 82. Авария произошла 28 июля около 14:30.

«По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек: четыре из „Газели“ и два из автобуса», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сразу сообщили о пострадавших | Источник: Жесть Ярославль / MaxОчевидцы сразу сообщили о пострадавших | Источник: Жесть Ярославль / Max

Очевидцы сразу сообщили о пострадавших

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Передняя часть автобуса разбилась | Источник: Жесть Ярославль / MaxПередняя часть автобуса разбилась | Источник: Жесть Ярославль / Max

Передняя часть автобуса разбилась

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В полиции дополнили, что за рулем автобуса был 23-летний водитель. Он наехал на грузовик, после чего тот опрокинулся на бетонную конструкцию.

С травмами госпитализировали водителя «Газели» с тремя пассажирами, а также двух пассажиров автобуса Volgabus.

Автобус следовал по маршруту № 11, обслуживает его «Первая пассажирская компания».

На место аварии приехали представители разных ведомств

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Max

Известно, что на место происшествия выезжали и спасатели. По данным регионального МЧС, вызов им поступил в 15:00. На место отправили шесть спасателей и две спецмашины.

К ситуации подключилась прокуратура Ленинского района. По ее информации, перевозчиком является ООО «Первая пассажирская компания». «Газель» была припаркована на обочине, когда в нее врезался автобус.

«Газель» вмяло в бетонную опору

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Max

По факту ДТП идет проверка.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, по предварительной информации, столкновение случилось около 14:30 28 июля. Очевидцы сразу поделились кадрами в соцсетях. С их слов, на место прибыли машина реанимации, МЧС и пожарные. Сразу же сообщалось о пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Автобус Газель Пострадавший
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Комментарии
14
Гость
3 минуты
каждый день дтп с автобусом - пора всех на пересдачу
Гость
10 минут
Красиво вошёл.
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Гость
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