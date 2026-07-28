С места ДТП с автобусом и «Газелью» увезли шестерых пострадавших — подробности

Подробности ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября в Ярославле Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

В УМВД России по Ярославской области сообщили 76.RU, сколько человек пострадало в ДТП с автобусом и «Газелью» на проспекте Октября, в районе дома № 82. Авария произошла 28 июля около 14:30.

«По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек: четыре из „Газели“ и два из автобуса», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сразу сообщили о пострадавших Источник: Жесть Ярославль / Max Передняя часть автобуса разбилась Источник: Жесть Ярославль / Max

В полиции дополнили, что за рулем автобуса был 23-летний водитель. Он наехал на грузовик, после чего тот опрокинулся на бетонную конструкцию.

С травмами госпитализировали водителя «Газели» с тремя пассажирами, а также двух пассажиров автобуса Volgabus.

Автобус следовал по маршруту № 11, обслуживает его «Первая пассажирская компания».

На место аварии приехали представители разных ведомств Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

Известно, что на место происшествия выезжали и спасатели. По данным регионального МЧС, вызов им поступил в 15:00. На место отправили шесть спасателей и две спецмашины.

К ситуации подключилась прокуратура Ленинского района. По ее информации, перевозчиком является ООО «Первая пассажирская компания». «Газель» была припаркована на обочине, когда в нее врезался автобус.

«Газель» вмяло в бетонную опору Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

По факту ДТП идет проверка.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок», — сообщили в прокуратуре.