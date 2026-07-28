До Москвы за три часа: из Ярославской области пустят скоростные поезда до столицы

Между Рыбинском и Москвой с 1 августа начнут курсировать скоростные «Ласточки». Первый рейс из Москвы торжественно встретят в 10:19 в Рыбинске, а первого пассажира пообещали поздравить.

По данным на 28 июля, билеты на 1 августа из Москвы в Рыбинск уже раскупили. А вот на обратное направление еще осталось парочка свободных мест.

Сами поезда № 726/725 будут ездить по выходным и праздничным дням.

Расписание «Ласточки»

Отправление из Рыбинска в 19:10, прибытие в Ярославль 20:04. Далее в 20:13 отправление в Москву, прибытие в 23:04.

Отправление из Москвы в 6:20, прибытие в Ярославль в 9:13. Далее в 9:25 отправление в Рыбинск, прибытие в 10:19;

По данным СЖД, стоимость билета на полный маршрут начинается от 1999 рублей. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) скидка составит до 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет — до 25%.

Приобрести билет можно на официальном сайте, через мобильное приложение или лично на кассе.