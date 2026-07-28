НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 748мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Где бесплатно проверить здоровье
Благоустройство дворов
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Изменят маршруты автобусов
Установят два фонтана
Когда дадут горячую воду
Откровения водолаза о работе
Дороги и транспорт До Москвы за три часа: из Ярославской области пустят скоростные поезда до столицы

До Москвы за три часа: из Ярославской области пустят скоростные поезда до столицы

Расписание и цены

165
Скоростные «Ласточки» Рыбинск&nbsp;— Ярославль&nbsp;— Москва | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСкоростные «Ласточки» Рыбинск&nbsp;— Ярославль&nbsp;— Москва | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Скоростные «Ласточки» Рыбинск — Ярославль — Москва

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Между Рыбинском и Москвой с 1 августа начнут курсировать скоростные «Ласточки». Первый рейс из Москвы торжественно встретят в 10:19 в Рыбинске, а первого пассажира пообещали поздравить.

По данным на 28 июля, билеты на 1 августа из Москвы в Рыбинск уже раскупили. А вот на обратное направление еще осталось парочка свободных мест.

Рейс из Москвы в Рыбинск на 1 августа | Источник: РЖДРейс из Москвы в Рыбинск на 1 августа | Источник: РЖД

Рейс из Москвы в Рыбинск на 1 августа

Источник:

РЖД

Рейс из Рыбинска в Москву на 1 августа | Источник: РЖДРейс из Рыбинска в Москву на 1 августа | Источник: РЖД

Рейс из Рыбинска в Москву на 1 августа

Источник:

РЖД

Сами поезда № 726/725 будут ездить по выходным и праздничным дням.

Расписание «Ласточки»

  • Отправление из Москвы в 6:20, прибытие в Ярославль в 9:13. Далее в 9:25 отправление в Рыбинск, прибытие в 10:19;

  • Отправление из Рыбинска в 19:10, прибытие в Ярославль 20:04. Далее в 20:13 отправление в Москву, прибытие в 23:04.

По данным СЖД, стоимость билета на полный маршрут начинается от 1999 рублей. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) скидка составит до 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет — до 25%.

Приобрести билет можно на официальном сайте, через мобильное приложение или лично на кассе.

«В настоящее время совершить поездку из Москвы в Рыбинск можно ночным поездом, который отправляется по пятницам и находится в пути 12 часов. Сокращение времени в пути позволит туристам эффективнее планировать поездки и расширить перечень посещаемых локаций в рамках туристического маршрута „Золотое кольцо“ России», — сообщили в СЖД.

Ранее между Ярославлем и Москвой запустили дополнительные поезда. Начиная с 17 июля, по пятницам состав отправляется из столицы в 21:35 и прибывает в Ярославль по субботам в 1:28, а по воскресеньям отправляется из Ярославля — в 16:05, а прибывает в Москву в 20:43

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Электричка Ласточка Расписание Рейс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
2 минуты
Для москвичей наверное хорошо. Для ярославцев максимально неудобное расписание
Гость
2 минуты
Из Ярославля тоже удобно будет съездить, чтобы не за рулем, а отдохнуть в поезде
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем