150 тысяч человек эвакуировали, взорвался ТЦ, погибли люди: мощное землетрясение случилось в Японии

Из-за землетрясения в Японии произошел взрыв в ТЦ Источник: Volcaholic / X

В Японии произошло сильнейшее за последнее десятилетие землетрясение. Эпицентр толчков магнитудой 7,1 пришёлся на остров Кюсю. Очаг залегал неглубоко — всего в 10 километрах от поверхности. На данный момент зафиксировано не менее 50 пострадавших.

Источник: Noteworthy News / X

Стихия принесла серьёзные разрушения. В Касиме частично обрушился торговый центр, под завалами остаются люди, к ним пробиваются спасатели. Телеканал Fuji сообщает, что в результате взрыва в ТЦ есть погибшие.

В Яцусиро грузовой поезд сошёл с рельсов и перевернулся (пассажиров в составе не было, машинисты уцелели), а часть пешеходного моста рухнула в реку.

На Кюсю приостановлено движение скоростных поездов «Синкансэн». Более 45 тысяч домов остались без электричества, наблюдаются сбои в работе мобильной связи.

В Хикаве серьёзно пострадал дом престарелых — не менее 10 пожилых людей получили травмы. Из‑за риска оползней и новых подземных толчков власти распорядились эвакуировать 150 тысяч жителей.