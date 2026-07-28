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Происшествия 150 тысяч человек эвакуировали, взорвался ТЦ, погибли люди: мощное землетрясение случилось в Японии

150 тысяч человек эвакуировали, взорвался ТЦ, погибли люди: мощное землетрясение случилось в Японии

Рассказываем главное о стихии

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Из-за землетрясения в Японии произошел взрыв в ТЦ | Источник: Volcaholic / XИз-за землетрясения в Японии произошел взрыв в ТЦ | Источник: Volcaholic / X

Из-за землетрясения в Японии произошел взрыв в ТЦ

Источник:

Volcaholic / X

В Японии произошло сильнейшее за последнее десятилетие землетрясение. Эпицентр толчков магнитудой 7,1 пришёлся на остров Кюсю. Очаг залегал неглубоко — всего в 10 километрах от поверхности. На данный момент зафиксировано не менее 50 пострадавших.

Источник:

Noteworthy News / X

Стихия принесла серьёзные разрушения. В Касиме частично обрушился торговый центр, под завалами остаются люди, к ним пробиваются спасатели. Телеканал Fuji сообщает, что в результате взрыва в ТЦ есть погибшие.

В Яцусиро грузовой поезд сошёл с рельсов и перевернулся (пассажиров в составе не было, машинисты уцелели), а часть пешеходного моста рухнула в реку.

На Кюсю приостановлено движение скоростных поездов «Синкансэн». Более 45 тысяч домов остались без электричества, наблюдаются сбои в работе мобильной связи.

В Хикаве серьёзно пострадал дом престарелых — не менее 10 пожилых людей получили травмы. Из‑за риска оползней и новых подземных толчков власти распорядились эвакуировать 150 тысяч жителей.

Уже зафиксировано 27 афтершоков магнитудой до 6,1. Сейсмологи предупреждают, что сильные повторные толчки могут продолжаться в течение ближайшей недели.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Не захотели заключать мирный договор.
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