«После переезда меньше улыбаюсь»: как малиец оказался в России и принял холодность местных на свой счет

Сейду дважды становился лучшим игроком среди футбольных команд медуниверситетов Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Почти четыре года назад Сейду Гиндо переехал из Мали в Россию ради мечты стать врачом и сделать людей здоровее. Со специальностью 25-летний студент РязГМУ определился — он будет стоматологом и уже проходил практику как ассистент в рязанской клинике.

В стоматологии Сейду привлекает возможность еще и видеть свой результат работы. Но по иронии самое странное для него после переезда в Россию — то, что люди улыбаются мало. И сам африканец перенял эту особенность.

«Даже на улице с незнакомыми людьми [на Мали] все улыбаются и здороваются, — говорит Сейду Гиндо. — Я после переезда в Россию меньше улыбаюсь».

Сначала Сейду принимал холодность россиян на свой счет, пока ему подробнее не рассказали про менталитет.

«Думал, может, не любят африканцев или вообще иностранцев, но преподаватель объяснил, что это не так. Потом сам понял, что люди добрые», — добавил Сейду.

К жизни в Рязани Сейду привык: не сразу, но он обзавелся русскими друзьями и начал заниматься футболом. Дважды студент из РязГМУ становился лучшим игроком страны среди тех, кто учится в медуниверситетах, и хранит на полках в общежитии десятки медалей и кубков.