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Страна и мир «После переезда меньше улыбаюсь»: как малиец оказался в России и принял холодность местных на свой счет

«После переезда меньше улыбаюсь»: как малиец оказался в России и принял холодность местных на свой счет

Сейду Гиндо больше трех лет живет в России. Его история — в видео

93

Сейду дважды становился лучшим игроком среди футбольных команд медуниверситетов

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Почти четыре года назад Сейду Гиндо переехал из Мали в Россию ради мечты стать врачом и сделать людей здоровее. Со специальностью 25-летний студент РязГМУ определился — он будет стоматологом и уже проходил практику как ассистент в рязанской клинике.

В стоматологии Сейду привлекает возможность еще и видеть свой результат работы. Но по иронии самое странное для него после переезда в Россию — то, что люди улыбаются мало. И сам африканец перенял эту особенность.

«Даже на улице с незнакомыми людьми [на Мали] все улыбаются и здороваются, — говорит Сейду Гиндо. — Я после переезда в Россию меньше улыбаюсь».

Сначала Сейду принимал холодность россиян на свой счет, пока ему подробнее не рассказали про менталитет.

«Думал, может, не любят африканцев или вообще иностранцев, но преподаватель объяснил, что это не так. Потом сам понял, что люди добрые», — добавил Сейду.

К жизни в Рязани Сейду привык: не сразу, но он обзавелся русскими друзьями и начал заниматься футболом. Дважды студент из РязГМУ становился лучшим игроком страны среди тех, кто учится в медуниверситетах, и хранит на полках в общежитии десятки медалей и кубков.

Сейду планирует пойти в ординатуру и набраться опыта работы в России. А потом, возможно, вернется в родной Мали, но пока еще не определился.

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Виктория Улитова
заместитель главного редактора YA62.RU
Мали Африка Переезд Медицина Медуниверситет
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Комментарии
1
Гость
37 минут
Среди потока эмигрантов в Россию, конечно, есть приличные люди, бегущие от сатанинского Запада. Но ведь и казачки засланные встречаются! Контрразведка, держи ухо востро!
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Гость
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