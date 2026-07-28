«Совсем страх уже потеряли!»: у гоняющих ярославских мотоциклистов могут конфисковать транспорт

Что будет, если кататься на мотоциклах по паркам и заповедникам Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на мотоциклистов, гоняющих по паркам и заповедным зонам. Еще в конце июня жители забили тревогу в соцсетях, заметив подростков, катающихся по парку «Нефтяник».

«Дети на питбайках в парке „Нефтяник“ носятся по велодорожкам. Рядом мамы с колясками! Да и вообще, совсем страх уже потеряли!» — возмутилась ярославна 22 июня в tg-канале «Жесть Ярославль»

Подростки катались на питбайках по велодорожке Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» отреагировали на ситуацию. По их словам, любителей гонок все чаще стали ловить в заповедных зонах, а там такого рода досуг строго запрещен.

«Данные случаи выявлялись специалистами ГБУ ЯО „Центр охраны окружающей среды“ на территории памятников природы „Долина реки Талицы“ (Ярославский муниципальный округ), „Воздвиженский бор“ и „Смоленский бор“ в Ярославле, „Парковый лес на берегу реки Волги у деревни Назарово“ и „Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником Глебово“ в Рыбинском муниципальном округе и иных природоохранных территориях», — отметили в организации.

В ведомстве уточнили, что кататься на любом транспорте (кроме велосипедов, повозок и тележек), в том числе на спортивных мотоциклов, в границах особо охраняемых природных зонах запрещено.

Размеры штрафов

Гонщиков обещают штрафовать. Также у нарушителей конфискуют транспорт.

для граждан — от трех до четырех тысяч рублей;

для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.