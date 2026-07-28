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Город «Совсем страх уже потеряли!»: у гоняющих ярославских мотоциклистов могут конфисковать транспорт

«Совсем страх уже потеряли!»: у гоняющих ярославских мотоциклистов могут конфисковать транспорт

В каком случае водители нарываются на наказание

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Что будет, если кататься на мотоциклах по паркам и заповедникам | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RUЧто будет, если кататься на мотоциклах по паркам и заповедникам | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU

Что будет, если кататься на мотоциклах по паркам и заповедникам

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на мотоциклистов, гоняющих по паркам и заповедным зонам. Еще в конце июня жители забили тревогу в соцсетях, заметив подростков, катающихся по парку «Нефтяник».

«Дети на питбайках в парке „Нефтяник“ носятся по велодорожкам. Рядом мамы с колясками! Да и вообще, совсем страх уже потеряли!» — возмутилась ярославна 22 июня в tg-канале «Жесть Ярославль»

Подростки катались на питбайках по велодорожке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПодростки катались на питбайках по велодорожке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Подростки катались на питбайках по велодорожке

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» отреагировали на ситуацию. По их словам, любителей гонок все чаще стали ловить в заповедных зонах, а там такого рода досуг строго запрещен.

«Данные случаи выявлялись специалистами ГБУ ЯО „Центр охраны окружающей среды“ на территории памятников природы „Долина реки Талицы“ (Ярославский муниципальный округ), „Воздвиженский бор“ и „Смоленский бор“ в Ярославле, „Парковый лес на берегу реки Волги у деревни Назарово“ и „Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником Глебово“ в Рыбинском муниципальном округе и иных природоохранных территориях», — отметили в организации.

В ведомстве уточнили, что кататься на любом транспорте (кроме велосипедов, повозок и тележек), в том числе на спортивных мотоциклов, в границах особо охраняемых природных зонах запрещено.

Размеры штрафов

Гонщиков обещают штрафовать. Также у нарушителей конфискуют транспорт.

  • для граждан — от трех до четырех тысяч рублей;

  • для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

В начале июля в Угличском районе Ярославской обласи 25-летний питбайкер погиб в ДТП, столкнувшись с BMW.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Питбайк Мотоцикл Заповедник Штраф
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Комментарии
10
Гость
13 минут
Кто же у них конфискует? Патрулей то нет, да и попробуй догони.
Гость
17 минут
родителей наказывайте по полной программе. и все сразу нормализуется.
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Гость
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