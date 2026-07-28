Земли и здания не продаются, поступлений от налогов не хватает: в Ярославле объявили о кассовом разрыве

Власти Ярославля планируют экономить расходы Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле есть проблемы с продажей городского имущества и земель под комплексное развитие территорий. О этом на общегородском совещании 28 июля сообщил директор департамента финансов мэрии Андрей Данц.

В частности, по словам Данца, за 1 полугодие 2025 года при передаче территорий для комплексного развития город заработал 160 миллионов, в 2026 году — ничего.

«Департамент градостроительства работает, выставляет. За первое полугодие было два аукциона — они не состоялись. Сейчас они объявлены повторно, и новые площадки выставляются. Всего в третьем квартале пройдет пять аукционов», — отметил главный финансист мэрии.

Доходы от реализации муниципального имущества сейчас составляют только 40% от годового плана.

«Есть объективные причины. Коллеги по несколько раз выставляют объекты, которые в прогнозном плане приватизации. Но очевидна и ситуация в экономике города, и у инвесторов. Если в первом полугодии прошлого года было объявлено 44 процедуры, состоялось 14, то есть каждая третья. В этом году прошло 56 процедуры, состоялась только каждая восьмая», — подвел итог Андрей Данц.

В целом, по его словам, в бюджет города от налогов и иных источников уже поступило 12,3 млрд — это 42% от годового плана. Но расходы оказались больше — 14,1 млрд. Последствием этого стало присутствие кассового разрыва.

Простыми словами, кассовый разрыв — это ситуация, когда у властей временно нет денег, чтобы заплатить по текущим счетам. Например, за аренду, выполненные работы и другое.

Что будут делать

Директор департамента финансов перечислил варианты выхода из ситуации.

«Задачи, которые мы видим, предлагаем — выполнение плана по доходам, изыскание дополнительных поступлений, в том числе от реализации акций, продолжить работу по оптимизации расходов, не относящихся к первоочередным, на контроле держать реализацию национальных проектов», — предложил Андрей Данц.

Мэр Ярославля Артем Молчанов отметил, что к первоочередными расходам относятся три статьи.

«Первое — это зарплата в социальной сфере. Все, что мы должны в социальной сфере выплачивать по заработной плате, должно быть на 100%, без всякой задержки. Мы сейчас полностью выполняем эти обязательства. Второе — социальные обязательства. Это меры поддержки, которые приняты, — льготы, выплаты и так далее. Должны выплачиваться в срок и в обязательном порядке. Третье — вопросы безопасности, то, что касается обеспечение безопасности по всем нашим направлениям — охрана мостов, основных магистралей, выполнение мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую защищенность. Здесь никаких сбоев быть не должно», — пояснил он.

Все остальные траты, по словам главы города, могут быть пересмотрены.

«Все остальные мероприятия сегодня под серьезным просмотром, несмотря на то, что они являются обязательными к исполнению и тоже важными, относятся к социальной сфере, капитальным ремонтам, проведению мероприятий по благоустройству. Это все находится под пересмотром и мы в течение этой недели подведем итог, где есть еще возможности для поиска резервов для выполнения первоочередных мероприятий», — пояснил Артем Молчанов.