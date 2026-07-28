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Страна и мир «Как будто другая планета»: туристка из Ярославля открыла для себя новое развлечение в Египте. Видео

«Как будто другая планета»: туристка из Ярославля открыла для себя новое развлечение в Египте. Видео

Чем путешественницу поразил курорт

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Видео об отдыхе в Египте

Источник:

Городские медиа

Кинолог из Ярославля Елена Михеева этим летом отдохнула в Египте и не пожалела. В последний раз она была на этом курорте около 20 лет назад. То, что Елена увидела сейчас, ее приятно удивило.

— Когда я ездила в Египет 20 лет назад, местные вели себя достаточно навязчиво. Сейчас такого нет, египтяне стали более европеизированными — мягко предлагают какие-то услуги, например, массаж или покататься на чем-то. Если ты отказываешься, спокойно отходят. Персонал отеля хорошо говорит по-русски, — поделилась наблюдениями туристка.

Помимо традиционных развлечений, к которым в Египте относится плавание в море, катание на квадроциклах и верблюдах, Елена открыла для себя нечто новое — дайвинг.

— Подводный мир — просто фантастика, как будто какая-то другая планета! — поделилась она впечатлениями.

Путешественнице так понравились погружения на глубину, что она прошла полный курс обучения и получила международный сертификат, позволяющий опускаться под воду на 18 метров. Правда, ради этого пришлось с утра до обеда посещать занятия, а по вечерам учить теорию.

— Но это был кайф! — подвела итог Елена.

Подробнее о путешествии ярославны в Египет читайте здесь.

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Комментарии
7
Гость
9 минут
Это продолжение теста на деменцию? Поздравляю! Она у вас есть!
Гость
52 минуты
Когда не высосать статью даже из пальца - просто сошлись на статью десятидневной давности !
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Гость
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