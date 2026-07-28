На встрече политики обсудили дальнейшее взаимодействие Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Представителей СМИ на переговоры не пустили.

Ни во время встречи, ни после нее официальных заявлений не было. Зеленский, в свою очередь, опубликовал краткое сообщение в соцсетях, характеризуя переговоры в Вашингтоне как хорошие.

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете… Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшего взаимодействия», — отметил глава киевского режима в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что одной из тем обсуждения стала лицензия на производство перехватчиков для систем Patriot. Деталей он не раскрыл. Отметил лишь, что есть «некоторые другие идеи, которые могут помочь».

Также он выразил соболезнования по поводу смерти сенатора Линдси Грэма, которого в феврале 2024 года Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов, назвав его «настоящим другом Украины».

Позже Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X охарактеризовала обе встречи как продуктивные и позитивные.