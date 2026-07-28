Двоих туристов разом унесло в Черное море в Сочи. Как это случилось — новости 28 июля

Несчастный случай произошел на реке в Лазаревском районе Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 июля.

Двое детей и мужчина погибли в ДТП с автобусом в Крыму

В Сакском районе Крыма в ДТП погибли трое человек: водитель и двое детей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

На месте работают оперативные службы Источник: МВД России по Республике Крым / Telegram

Авария случилась на трассе Симферополь — Евпатория. Водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ «Вектор», ехавший по маршруту Саки — Геройское.

Источник: МВД России по Республике Крым / Telegram

Погиб водитель легковушки и двое его несовершеннолетних пассажиров — дети 2010 и 2017 годов рождения. Еще одного ребенка (2022 года рождения), который тоже был в машине, госпитализировали. В автобусе в момент аварии находились 20 человек.

На Алтае ввели 24-часовой интервал между заправками одного автомобиля

В Республике Алтай ввели правило, в соответствии с которым один автомобиль можно заправлять не чаще чем раз в 24 часа. Об этом сообщила пресс‑служба правительства региона.

Мера призвана пресечь спекуляции и снизить ажиотаж вокруг топлива, пояснил председатель правительства республики Александр Прокопьев. По его словам, топливо в регионе есть, но нужно грамотно регулировать потоки, чтобы его хватило и гражданам, и структурам жизнеобеспечения. При этом для местных сельхозпроизводителей, а также аварийных и оперативных служб на АЗС действует «зеленый коридор»: они могут заправляться по лимитам с 5 до 7 часов утра.

АЗС смягчают лимиты на продажу бензина

На АЗС в России постепенно смягчают лимиты на продажу топлива. В ряде регионов и в Москве объем отпуска увеличили с 30 до 50 литров либо вовсе отменили ограничения.

«Лукойл» и Teboil сняли лимиты в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленобласти;

«Роснефть» и «Башнефть» подняли планку до 50 литров;

в сети «Нефтьмагистраль» ограничение в 50 литров действует только для АИ‑100, остальное топливо — без лимитов.

При этом в некоторых регионах ограничения сохраняются, а большинство сетей не отпускает топливо в канистры.

Вступление в общедомовой чат может оставить вас без денег

Мошенники придумали новую схему обмана. Под видом сотрудников управляющей компании они предлагают вступить в домовой чат. Чтобы «добавить» человека в группу, аферисты просят назвать код из СМС — так они получают доступ к профилю жертвы на «Госуслугах». Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По словам парламентария, для обмана преступники используют привычные бытовые ситуации. Они обращаются к человеку по имени и отчеству и предлагают что‑то вполне обычное, из‑за чего у жертвы почти не возникает подозрений.

«Как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни», — пояснил Вольфсон в беседе с ТАСС.

Данные ЗАГС станут доступны Минобороны

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к данным из Единого госреестра ЗАГС.

Цель — сократить бюрократию для военнослужащих и их семей. Теперь сведения о семейном положении, детях, смене имени или фамилии будут обновляться автоматически, в реальном времени.

Это упростит оформление льгот и выплат, так как не придется собирать справки и ходить по ведомствам. Например, постановка на учет для получения жилья станет быстрее. Командиры смогут сами запрашивать данные для назначения соцвыплат, что ускорит подтверждение статуса военнослужащего.

Использовать ИИ и VPN может быть опасно

Следственный комитет предлагает ужесточить наказание за преступления с использованием современных технологий (ИИ, VPN и прокси‑сервисов). Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

Сейчас отдельные нормы есть только для VPN и прокси, а общей меры, усиливающей ответственность за применение технологий в преступных целях, нет. Бастрыкин считает нужным закрепить в Уголовном кодексе правило: если преступление совершено с помощью ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) или ИИ (искусственный интеллект), то наказание должно быть строже.

При этом наказывать будут не за сам факт использования гаджетов или интернета, а только когда технологии — главное средство преступления либо из‑за них вред существенно возрастает (например, при кибермошенничестве или атаках на информационную инфраструктуру).

Банки будут блокировать переводы из-за программ на вашем телефоне

Госдума приняла закон, который поможет защитить клиентов банков от мошенников. Переводы будут блокировать, если на устройстве клиента найдут вредоносное ПО.

Что изменится:

с 1 марта 2027 года банки должны использовать в своих приложениях и на сайтах сертифицированные средства защиты. Они помогут выявить вирусы на телефоне или компьютере клиента;

если банк обнаружит вредоносное ПО, он не проведет операцию, в том числе перевод по карте или через СБП;

если банк всё же проведет перевод, а позже выяснится, что клиент его не одобрял (например, из‑за мошенников), деньги должны вернуть в течение 30 дней после обращения (при условии, что возбуждено уголовное дело о хищении);

до 1 сентября 2027 года банки обязаны согласовать с каждым клиентом подключение средств защиты на устройстве либо оформить отказ, это добавят в договор.

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии случилось мощнейшее за 10 лет землетрясение: магнитуда составила 7,1, эпицентр пришелся на остров Кюсю, а очаг залегал на глубине всего 10 километров. Пострадало не менее 50 человек.

Источник: Городские медиа

Разрушения значительные. Несколько человек погибли в результате взрыва в торговом центре Aeon на острове Кюсю. Об этом сообщил телеканал Fuji.

В Яцусиро сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд (пассажиров не было, машинисты не пострадали), а фрагмент пешеходного моста рухнул в реку. На Кюсю остановлено движение поездов «Синкансэн». Без электричества — более 45 тысяч домов, есть перебои со связью.

Серьезно пострадал дом престарелых в Хикаве: травмы получили не менее 10 пожилых людей. Из‑за угрозы оползней и новых толчков эвакуируют 150 тысяч жителей.

Зафиксировано уже 27 афтершоков магнитудой до 6,1. Сейсмологи предупреждают, что сильные повторные толчки могут продолжаться еще неделю.

В испанском метро случился пожар

В метро Барселоны из‑за пожара в тоннеле более 130 человек отравились дымом. Как сообщает издание Ara, в тоннеле произошло задымление. Пассажиры сами открыли аварийные двери и прошли по путям примерно 200 метров до платформы.

Источник: На видео видно / Telegram

Для помощи пострадавшим на место прибыли 19 машин скорой помощи и 22 пожарных расчета. В больницы доставили 39 человек, у большинства диагностировали легкие травмы и отравление дымом. Предварительная причина ЧП — обрушение и возгорание части облицовки тоннеля.

В Wildberries раскрыли сумму компенсации пострадавшим

Wildberries компенсировала более 40 миллионов рублей пострадавшим после атак на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс‑службе RWB.

«Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля», — сказано в сообщении компании.

18 июля на складе Wildberries в Электростали произошел масштабный пожар из-за атаки беспилотников. По официальным данным, всего в результате налета пострадали 57 человек. Один из работников склада скончался в больнице от тяжелых травм.

После этого сразу три склада Wildberries подверглись атаке беспилотников. Удары были по помещениям в Крыму, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Мужчин унесло в Черное море при попытке перейти реку

В Лазаревском районе Сочи произошел несчастный случай: двоих мужчин унесло в Черное море при попытке перейти вброд горную реку. Об этом сообщил Южный региональный поисково‑спасательный отряд МЧС России.

Тело одного из мужчин спасатели обнаружили в акватории Черного моря — примерно в 50 метрах от берега и в 100 метрах от устья реки. Попытки реанимировать туриста до приезда скорой помощи не дали результата.