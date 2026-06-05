«Превратилась в канализацию»: ярославцы пожаловались на ужасное состояние реки

Ярославцы забили тревогу из-за состояния реки Дунайка. В соцсетях жители пожаловались, что в реку уже не первый год сливаются отходы.
«За последние два года река Дунайка превратилась в канализацию. Все стоки идут, соответственно, в Волгу, на оздоровление которой были выделены огромные деньги», — написали жители в tg-канале «Жесть Ярославль».
Горожане дополнили, что с каждым годом ситуация ухудшается.
«Обращались в природоохранные организации, там сказали, что занимаются этим. Но сколько это будет продолжаться неизвестно», — отметили ярославцы.
В Министерстве лесного хозяйства и природопользования сообщили, что в 2026 году власти жалоб не получали. Тем не менее обследовать состояние воды все равно планируют.
Власти также подтвердили, что о проблеме жители заявили еще в 2024 году. Тогда эксперты обследовали реку во Фрунзенском районе. Подтвердилось, что в Дунайку сливаются сточные воды.
«Лабораторные исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ в пробах, после чего Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административные производства. По результатам рассмотрения министерством виновное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщили власти.
В 2025 году ситуация не изменилась. К проблеме вновь вернулись, организовали проверку и нашли нарушения.
Напомним, проблемы с Дунайкой возникали еще в 2022 году. Тогда река резко стала светло-коричневой. Воду взяли на пробу и обнаружили превышение загрязняющих веществ.