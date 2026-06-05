«Превратилась в канализацию»: ярославцы пожаловались на ужасное состояние реки

Река Дунайка в Ярославской области Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы забили тревогу из-за состояния реки Дунайка. В соцсетях жители пожаловались, что в реку уже не первый год сливаются отходы.

«За последние два года река Дунайка превратилась в канализацию. Все стоки идут, соответственно, в Волгу, на оздоровление которой были выделены огромные деньги», — написали жители в tg-канале «Жесть Ярославль».

Вода окрасилась в зеленоватый цвет Источник: Жесть Ярославль / Telegram Ярославцы обеспокоены, что сточные воды попадут в Волгу Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Горожане дополнили, что с каждым годом ситуация ухудшается.

«Обращались в природоохранные организации, там сказали, что занимаются этим. Но сколько это будет продолжаться неизвестно», — отметили ярославцы.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования сообщили, что в 2026 году власти жалоб не получали. Тем не менее обследовать состояние воды все равно планируют.

Власти также подтвердили, что о проблеме жители заявили еще в 2024 году. Тогда эксперты обследовали реку во Фрунзенском районе. Подтвердилось, что в Дунайку сливаются сточные воды.

«Лабораторные исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ в пробах, после чего Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административные производства. По результатам рассмотрения министерством виновное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщили власти.

В 2025 году ситуация не изменилась. К проблеме вновь вернулись, организовали проверку и нашли нарушения.