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Экология Проблема «Превратилась в канализацию»: ярославцы пожаловались на ужасное состояние реки

«Превратилась в канализацию»: ярославцы пожаловались на ужасное состояние реки

Что на это ответили власти

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Река Дунайка в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / TelegramРека Дунайка в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Река Дунайка в Ярославской области

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы забили тревогу из-за состояния реки Дунайка. В соцсетях жители пожаловались, что в реку уже не первый год сливаются отходы.

«За последние два года река Дунайка превратилась в канализацию. Все стоки идут, соответственно, в Волгу, на оздоровление которой были выделены огромные деньги», — написали жители в tg-канале «Жесть Ярославль».

Вода окрасилась в зеленоватый цвет | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВода окрасилась в зеленоватый цвет | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Вода окрасилась в зеленоватый цвет

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы обеспокоены, что сточные воды попадут в Волгу | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЯрославцы обеспокоены, что сточные воды попадут в Волгу | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы обеспокоены, что сточные воды попадут в Волгу

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Горожане дополнили, что с каждым годом ситуация ухудшается.

«Обращались в природоохранные организации, там сказали, что занимаются этим. Но сколько это будет продолжаться неизвестно», — отметили ярославцы.

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В Министерстве лесного хозяйства и природопользования сообщили, что в 2026 году власти жалоб не получали. Тем не менее обследовать состояние воды все равно планируют.

Власти также подтвердили, что о проблеме жители заявили еще в 2024 году. Тогда эксперты обследовали реку во Фрунзенском районе. Подтвердилось, что в Дунайку сливаются сточные воды.

Мусор лежит прямо в реке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramМусор лежит прямо в реке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
Жители сравнивают реку с канализацией | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЖители сравнивают реку с канализацией | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
Правый приток Дунайки также загрязнен | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПравый приток Дунайки также загрязнен | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

«Лабораторные исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ в пробах, после чего Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административные производства. По результатам рассмотрения министерством виновное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщили власти.

В 2025 году ситуация не изменилась. К проблеме вновь вернулись, организовали проверку и нашли нарушения.

Напомним, проблемы с Дунайкой возникали еще в 2022 году. Тогда река резко стала светло-коричневой. Воду взяли на пробу и обнаружили превышение загрязняющих веществ.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Река Дунайка Волга Экология Загрязнение
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
как Чёрное море и ехать далеко не надо а мы пока АЭС будем братьям строить с Сириусами
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Гость
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