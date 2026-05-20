Как будут убирать залежи опасных «зеленых масел» с берега Волги в Ярославле: озвучили технологию

Экология Зеленые масла у Волги

Работы начнутся через два года

Зеленые масла уже много лет отравляют почву на берегу Волги в Ярославле

В Ярославле за два года планируют очистить берег Волги от миллионов тонн залежей опасных «зеленых масел». Участок земли, пропитанный отходами бывшего сажевого завода, находится на правом берегу реки у Юбилейного моста.

«Федеральный экологический оператор выполнил полное обследование, выбран наиболее подходящий метод с полной нейтрализацией загрязнения», — рассказал 19 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По информации регионального правительства, выбранный способ ликвидации «зеленых масел» включает удаление масляных фракций и загрязненных грунтов, обустройство перехватывающей дренажной системы и противофильтрационного барьера. По мнению специалистов, этот подход обеспечит полную нейтрализацию источника загрязнения.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») — специализированная организация, занимающаяся обращением с отходами различных видов и классов опасности в масштабах всей страны и ликвидацией объектов накопленного экологического вреда. Владельцем компании является госкорпорация «Росатом».

Работы планируют начать в 2028 году и завершить к 2030 году. Финансирование пойдет из федерального бюджета по проекту «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Губернатор добавил, что параллельно идет решение вопроса о ликвидации кислых гудронов в поселке Константиновском Тутаевского округа. В ближайшее время планируют начать их обследование. Кроме того, уже заключен контракт на исследование шламонакопителя на улице Елены Колесовой в Ярославле. Эти объекты также будут ликвидировать за федеральный счет.

Что такое «зеленые масла»

«Зеленые масла» — отходы деятельности сажевого завода, который работал на берегу Волги в Ярославле с 1933 по 1970 год. После использования масла сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. В результате вся почва в этом районе пропиталась химией.

Площадь территории, где захоронены зеленые масла, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонны.

2 сентября 2025 года правительство Ярославской области заключило контракт с ФГУП «ФЭО» на обследование объекта. Компания определяла класс опасности и в итоге предложила технологию, как ликвидировать залежи.

А вы знали о залежах «зеленых масел» в Ярославле?

Да
Что-то слышал(а), но без подробностей
Нет
Екатерина Лещенкова
Комментарии
7
Гость
28 минут
Фильтр в скоково уже починили и кислогудронные пруды осушили,остались только зеленые масла.Всё просто в руках горит,а работа спорится, правда только языком.
Гость
38 минут
Вроде Черчилль сказал что мы создаём себе проблемы а потом героически их преодолеваем
