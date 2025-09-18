Зеленые масла, шламонакопители, Суринский коллектор: что сейчас с экологическими минами Ярославля

Зеленые масла уже много лет отравляют почву на берегу Волги в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле расположено несколько объектов, которые наносят вред окружающей среде. Прежде всего, это зеленые масла, которыми пропитана земля на берегу Волги на Тутаевском шоссе, шламонакопители на улице Елены Колесовой и Суринский коллектор, из которого долгие годы в Волгу течет грязь. 17 сентября на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города власти рассказали, как движется работа по ликвидации этих проблем.

Зеленые масла

Зеленые масла — отходы деятельности сажевого завода, который работал на берегу Волги в Ярославле с 1933 по 1970 год. Сейчас недалеко от этого места проходит Юбилейный мост. Масла использовались при производстве сажи, затем их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. В итоге вся почва в этом месте пропиталась химией.

По данным специалистов, площадь территории, где захоронены зеленые масла, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.

О необходимости очистки этой территории говорят уже много лет. Но дело движется медленно. В последнее время работа застопорилась на определении класса опасности отходов. В октябре 2024 года в Министерстве лесного хозяйства сообщали, что были проведены исследования, которые подтвердили первый класс опасности. Но представленные документы не согласовал Роспотребнадзор.

2 сентября 2025 года Министерство лесного хозяйства заключило контракт с ФГУП «ФЭО» на обследование и ликвидацию объекта. Организация должна провести изыскания на месте залежей зеленого масла, определить наконец класс опасности и предложить технологии ликвидации.

«Предполагается, что будет представлено три варианта возможных технологий», — сообщила Антонина Козлова, начальник отдела организации охраны, использования водных ресурсов и деятельности по обращению с отходами Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Сама ликвидация, по существующим планам, должна завершиться к концу 2030 года.

Также о зеленых маслах на пресс-конференции 17 сентября говорил и губернатор Михаил Евраев. Он предположил, что стоимость ликвидации объекта составит более 10 миллиардов рублей. Деньги на это выделят из федерального бюджета.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») — специализированная организация, занимающаяся обращением с отходами различных видов и классов опасности в масштабах всей страны и ликвидацией объектов накопленного экологического вреда. Предприятие учреждено корпорацией «Росатом».

Шламонакопители

Шламонакопители расположены в Ярославле на улице Елены Колесовой. Их площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы они использовались как пруды-отстойники для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. Их эксплуатация прекратилась в 1976 году. Но тонны опасных отходов остались лежать посреди жилого квартала. Минимальное расстояние до ближайших жилых домов (ул. Елены Колесовой, 72, 74) — 30 метров.

Шламонакопители находятся в Брагине Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Со временем отстойники частично засыпали землей. Но исследования почвы, проводившиеся несколько лет назад, показали повышенное содержание в ней тяжелых металлов. Например, норма по хлору была превышена в 45,7 раза. Сейчас всё это с пылью разносится по району.

Объект хотят включить в федеральный проект «Генеральная уборка» и провести ликвидацию за счет федеральной субсидии.

В июне 2024 года «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключило контракт с ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» на разработку проектно-сметной документации для ликвидации объекта. Цена контракта составила 22,3 миллиона. Работы завершились в 2025 году. Однако проект получил отрицательное заключение экспертизы — у проверяющих возникли замечания к документации.

«Устранить недочеты подрядчик должен был до 25 августа 2025 года. Но в настоящее время отчеты об устранении замечаний не предоставлены», — сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Виноградов.

Сейчас власти рассматривают вариант расторжения контракта с подрядчиком, который не выполнил требования. В этом случае нужно будет искать новую организацию, которая переделает работы. Таким образом ситуация может опять затянуться.

Суринский коллектор

Ситуация с обезвреживанием стоков из Суринского коллектора находится в тупике. , Коллектор представляет собой подземную трубу, в которую в разных местах города сливаются стоки с предприятий и дождевая вода с улиц. Выход из трубы располагается в районе Пятницкого спуска. Очень часто в этом месте вода в Волге покрыта масляными пятнами.

Труба Суринского коллектора выбрасывает грязные стоки в Волгу почти в самом центре Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коллектор принадлежит промышленному предприятию. Но в него стекает вода в том числе и из городских ливневок. Несколько лет назад суд обязал мэрию оборудовать коллектор очистными сооружениями, которые не давали бы опасным веществам попадать в реку. Но работа до сих пор не выполнена. Разработанный проект не прошел экспертизу. Оказалось, что весь объем стоков не может быть очищен запроектированными очистными. Да и расположить их в том месте, где планировали (в районе Пятницкого спуска), оказалось невозможно.

Власти признаются, что пока нового четкого плана, как поступить, у них нет.