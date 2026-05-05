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Экология В Ярославле заключили контракт на обследование опасного захоронения на окраине спального района

В Ярославле заключили контракт на обследование опасного захоронения на окраине спального района

К делу привлекли федеральную компанию

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В Ярославле хотят ликвидировать шламонакопители | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле хотят ликвидировать шламонакопители | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле хотят ликвидировать шламонакопители

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Подписан контракт на обследование токсичного шламонакопителя на улице Колесовой в Ярославле. Об этом 4 мая сообщили в мэрии города. По информации властей, делом займется ФГУП «Федеральный экологический оператор» — с компанией заключили контракт 30 апреля 2026 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») — специализированная организация, занимающаяся обращением с отходами различных видов и классов опасности в масштабах всей страны и ликвидацией объектов накопленного экологического вреда. Владельцем компании является госкорпорация «Росавтом».

«В рамках соглашения будут выполнены комплексные изыскательские работы, необходимые для выбора наиболее эффективных решений по ликвидации шламонакопителя. Специалистам предстоит провести обследования и подготовить детальный аналитический отчёт, в котором будут предложены оптимальные технические и технологические варианты устранения накопленного вреда окружающей среде», — пояснили в мэрии.

Известно, что контракт с ФГУП «ФЭО» был заключен как с единственным поставщиком услуг. К выполнению работ подрядчик приступит после согласования программы изысканий и обследований. Срок исполнения, по контракту, — до 30 сентября 2026 года.

Подрядчику заплатят 28,6 миллиона рублей.

Напомним, шламонакопитель расположен в Ярославле у жилых домов. Его площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы он использовался как пруд-отстойник для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. В 1976 году шламонакопитель перестал эксплуатироваться, но тонны опасных отходов остались лежать в земле. Со временем отстойник частично засыпали землей. До сих пор в исследованиях почвы в этом месте определяется повышенное содержание тяжелых металлов.

Ранее контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя был заключен с питерским ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания». Но заказчику не понравилось качество предоставленной услуги. Специалисты провели экспертизу, которая установила, что программа изысканий была составлена общо, без учета цели проектирования. Заказчик перечислил недочеты, которые стали причиной расторжения контракта в одностороннем порядке.

В конце 2025 года были объявлены новые торги, но их отменили. Заключение нового контракта стояло в плане-графике «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля на 2026 год, оно и случилось в последний день апреля.

Опасные отходы советского производства

Шламонакопители — не единственная экологическая проблема в Ярославле. Ещё одна — зеленые масла в почве у Юбилейного моста.

Зеленые масла» — экологическая мина, отходы деятельности сажевого завода, который работал на берегу Волги в Ярославле с 1933 по 1970 год. Сейчас недалеко от этого места проходит Юбилейный мост. Масла использовались при производстве сажи, затем их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. В результате вся почва в этом районе пропиталась химией. Площадь территории, где захоронены зеленые масла, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.

Обследованием этого места также занимается ФГУП «ФЭО», контракт с ними заключен 2 сентября 2025 года. Организация должна провести изыскания на месте залежей «зеленого масла», определить класс опасности и предложить технологии ликвидации.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Шламонакопитель Обследование Контракт
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Комментарии
4
Гость
6 мая, 00:18
Мы там на физ-ре на лыжах катались, а сейчас выясняется что это опасные захоронения
Гость
6 мая, 00:18
СЕйчас после обследования окажется что там ничего опасного нет и все застроят многоэтажками
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Гость
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