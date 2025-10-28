НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экология За 28 миллионов: в Ярославле ищут подрядчика для разработки проекта устранения экологической проблемы

За 28 миллионов: в Ярославле ищут подрядчика для разработки проекта устранения экологической проблемы

О чем идет речь

114
В Ярославле хотят ликвидировать шламонакопители | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле хотят ликвидировать шламонакопители | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле хотят ликвидировать шламонакопители

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле объявили поиск подрядчика, который разработает проект для ликвидации шламонакопителя на улице Елены Колесовой в районе дома № 70 в Дзержинском районе. Заплатить за это готовы максимум 28,9 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте «Госзакупок».

В документах указано, что работы должны быть выполнены до 1 августа 2026 года.

«Проектировщик имеет право выполнить работы досрочно», — уточняется в проекте контракта.

Помимо разработки документации, подрядчик должен будет выехать на объект с представителем заказчика, чтобы определить границы участка проектирования. Также нужно будет выполнить инженерные изыскания, проектные работы и провести государственную экологическую экспертизу, чтобы проверить достоверность сметной стоимости.

Заявки от желающих выполнить работы закончат принимать 7 ноября. Подрядчика определят 12 ноября.

Ранее контракт на указанные работы был заключен с питерским ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания». Но заказчику не понравилось качество предоставленной услуги. Специалисты провели экспертизу, которая установила, что программа изысканий была составлена общо, без учета цели проектирования. Заказчик перечислил недочеты, которые стали причиной расторжения контракта в одностороннем порядке.

Что такое шламонакопители

Шламонакопители расположены в Ярославле на улице Елены Колесовой. Их площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы они использовались как пруды-отстойники для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. Их перестали эксплуатировать в 1976 году. Но тонны опасных отходов остались лежать посреди жилого квартала. Минимальное расстояние до ближайших жилых домов (ул. Елены Колесовой, 72, 74) — 30 метров.

Со временем отстойники частично засыпали землей. Но исследования почвы, проводившиеся несколько лет назад, показали повышенное содержание в ней тяжелых металлов. Например, норма по хлору была превышена в 45,7 раза. Сейчас всё это с пылью разносится по району.

Власти хотят ликвидировать опасные для экологии отстойники. Также в регионе займутся проблемой зеленых масел.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
