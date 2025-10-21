Работы затянутся? В Ярославле расторгли контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя

Шламонакопители расположены в Ярославле на улице Елены Колесовой. Их площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы они использовались как пруды-отстойники для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. Их эксплуатация прекратилась в 1976 году. Но тонны опасных отходов остались лежать посреди жилого квартала. Минимальное расстояние до ближайших жилых домов (ул. Елены Колесовой, 72, 74) — 30 метров.

Со временем отстойники частично засыпали землей. Но исследования почвы, проводившиеся несколько лет назад, показали повышенное содержание в ней тяжелых металлов. Например, норма по хлору была превышена в 45,7 раза. Сейчас всё это с пылью разносится по району.

Объект хотят включить в федеральный проект «Генеральная уборка» и провести ликвидацию за счет федеральной субсидии.