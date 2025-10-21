Работы затянутся? В Ярославле расторгли контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя

В Ярославле в одностороннем порядке расторгли контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя на улице Елены Колесовой в районе дома № 70 в Дзержинском районе. Их выполняло питерское ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания».
Контракт между «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и ООО «СЗИК» был заключен 28 июня 2024 года. Компания должна была разработать проектно-сметную документацию для ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Шламонакопитель». Срок окончания работ — 12 июля 2025 года.
Что такое шламонакопители
Шламонакопители расположены в Ярославле на улице Елены Колесовой. Их площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы они использовались как пруды-отстойники для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. Их эксплуатация прекратилась в 1976 году. Но тонны опасных отходов остались лежать посреди жилого квартала. Минимальное расстояние до ближайших жилых домов (ул. Елены Колесовой, 72, 74) — 30 метров.
Со временем отстойники частично засыпали землей. Но исследования почвы, проводившиеся несколько лет назад, показали повышенное содержание в ней тяжелых металлов. Например, норма по хлору была превышена в 45,7 раза. Сейчас всё это с пылью разносится по району.
Объект хотят включить в федеральный проект «Генеральная уборка» и провести ликвидацию за счет федеральной субсидии.
Однако заказчику не понравилось качество предоставленной услуги. Специалисты ФГБУ РОС «Агрохимслужбы», провели экспертизу, которая установила, что программа изысканий была составлена общо, без учета цели проектирования. Контуры водоема, расположенного в северо-западном углу участка, нанесены неверно, ведомость подеревенной съемки содержит ошибочные данные, а в ведомости колодцев нет информации о размерах камер, верха и низа труб, дна лотков.
«Установлено, что полевые инженерно-гидрометеорологические изыскания не выполнены в необходимом и требуемом объеме, технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий не соответствует требованиям российского законодательства, техническому заданию и цели муниципального контракта», — говорится в документе.
Также в агентстве рассказали, что приведенные в отчете химико-аналитические исследования грунтов и грунтовых вод оказались недостоверными. Например, не был установлен объем загрязняющих веществ в грунтах, которые подлежат изъятию и замене, а также класс опасности.
«Не выполнено гидромеханическое и микробиологическое исследование поверхностных вод, не определена экологическая ситуация на прилегающей территории», — уточнили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ».
В документах сказано, что подрядчику предлагали устранить недостатки и сдать работу в определенный срок, однако фирма не стала этого делать. В итоге контракт расторгли в одностороннем порядке. Также «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» потребовало неустойку в виде пени за просрочку сдачи работ до даты одностороннего расторжения контракта в 1 миллион 6 тысяч 444 рубля 62 копейки и штраф в 1 миллион 118 тысяч 437 рублей 50 копеек.
Известно, что фирма изначально взялась выполнить работы за 22,3 миллиона рублей, при том что мэрия готова была заплатить 29 миллионов.
Что известно про подрядчика
ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2017 года. По итогам 2024 года компания получила убыток в размере 40 млн рублей.
Владелец и директор организации — бизнесмен Сергей Вишневский. Компания участвовала в реконструкции цеха предприятия «Норильский никель», создании центра производства специального оборудования для защиты информации на московском научно-производственном предприятии «Гамма», техническом перевооружении производства наноструктурированной бронекерамики на Новосибирском элекровакуумном заводе.
В «Северо-Западной Инжиниринговой Компаний» не смогли дать оперативный комментарий по ситуации в разговоре с корреспондентом 76.RU. Если представители фирмы поделятся своей позицией — мы ее опубликуем.