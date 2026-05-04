В Ярославле собираются исследовать токсичный шламонакопитель в спальном районе

В Ярославле планируют исследовать шламонакопитель на улице Елены Колесовой. Поиском подрядчика для работ займется городское «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Организацию, готовую выполнить исследования, определят на торгах — они запланированы на 2026 год, но точная дата пока не известна.
«Выполнение работ по изысканиям, необходимым для выбора оптимальных решений ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде», — поясняется в плане-графике по закупкам агентства.
Предполагается, что по итогам работы подрядчик подготовит аналитический отчет по выбору вариантов ликвидации шламонакопителя.
Предварительная стоимость работ — 28,6 млн. рублей.
Что такое шламонакопители
Шламонакопители расположены в Ярославле на улице Елены Колесовой. Их площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы они использовались как пруды-отстойники для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. Их эксплуатация прекратилась в 1976 году. Но тонны опасных отходов остались лежать посреди жилого квартала. Минимальное расстояние до ближайших жилых домов (ул. Елены Колесовой, 72, 74) — 30 метров.
Со временем отстойники частично засыпали землей. Но исследования почвы, проводившиеся несколько лет назад, показали повышенное содержание в ней тяжелых металлов. Например, норма по хлору была превышена в 45,7 раза. Сейчас всё это с пылью разносится по району.
Объект хотят включить в федеральный проект «Генеральная уборка» и провести ликвидацию за счет федеральной субсидии.
Ранее контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя был заключен с питерским ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания». Но заказчику не понравилось качество предоставленной услуги. Специалисты провели экспертизу, которая установила, что программа изысканий была составлена общо, без учета цели проектирования. Заказчик перечислил недочеты, которые стали причиной расторжения контракта в одностороннем порядке.
В конце 2025 года были объявлены новые торги, но их отменили.