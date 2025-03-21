«Много легенд ходит»: на Волге в Ярославской области обнажился остов заброшенного предприятия. Видео

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов советской эстакады Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области из-за обмеления Волги появился остов советского пирса, который, по воспоминаниям местных, относился к местному комбикормовому заводу. Кадры с левого берега показал рыбинский фотограф Владимир Пинаев.

«Сейчас пришла техника, на этой отмели начался демонтаж конструкций. Я надеюсь, успеют вывезти это до того, как вода поднимется обратно», — рассказал Владимир.

Так выглядит конструкция издалека Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Трагедия на воде

По воспоминаниям рыбинцев, пирс оказался заброшенным несколько десятков лет назад. С конца XX века бетонные конструкции разрушались на глазах жителей, из-за труднодоступности опоры лишь частично демонтировали.

«Эстакада была крытая, в виде галереи, внутри были транспортерные ленты. Предполагалось, что по воде будут увозить сырье. Но позже стало развиваться автомобильное сообщение, и надобность в эстакаде отпала. После того как [в девяностые] мальчик с девочкой упали в воду, администрация приняла решение обрушить один из пролетов, чтобы подростки не могли попасть на объект. Тут много всяких легенд, ситуаций», — рассказал в беседе с 76.RU фотограф.

По воспоминаниям Владимира, парень бросился в воду за сестрой, упавшей с эстакады, но выбраться дети не смогли, оба утонули. После этого местные власти приняли решение частично подорвать конструкции, чтобы ограничить доступ.

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса Источник: Владимир Пинаев / Vk.com Эстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Предприимчивые местные зимой пробирались поближе к разрушающемуся пирсу, чтобы собрать арматуру и другие выпирающие сваи.

«Недавно на оконечности исчезли металлические конструкции, кто-то зимой добрался до них, срезал и вывез», — пояснил Владимир.

Весной 2025 года к бетонным великанам стянулась техника. Начался разбор конструкций.

В Рыбинске начали сносить советский пирс на берегу Волги Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Что за работы идут на берегу

По информации 76.RU, бетонный остов — это бывший пирс, построенный в советское время. Объект принадлежит городской администрации, работы по демонтажу проводятся на бюджетные средства.

«Снос планировался, только вышло бы дороже в десятки раз, пришлось бы привлекать водолазов. Подвернулся момент, что ушла вода, и техника смогла по берегу идти. Для города это дешевле», — рассказал источник 76.RU, знакомый с ситуацией.

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