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«Много легенд ходит»: на Волге в Ярославской области обнажился остов заброшенного предприятия. Видео

Бетонные конструкции начали сносить экскаваторы

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12 комментариев
В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов советской эстакады | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comВ Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов советской эстакады | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов советской эстакады

Источник:

В Рыбинске Ярославской области из-за обмеления Волги появился остов советского пирса, который, по воспоминаниям местных, относился к местному комбикормовому заводу. Кадры с левого берега показал рыбинский фотограф Владимир Пинаев.

«Сейчас пришла техника, на этой отмели начался демонтаж конструкций. Я надеюсь, успеют вывезти это до того, как вода поднимется обратно», — рассказал Владимир.

Так выглядит конструкция издалека | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comТак выглядит конструкция издалека | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Так выглядит конструкция издалека

Источник:

Трагедия на воде

По воспоминаниям рыбинцев, пирс оказался заброшенным несколько десятков лет назад. С конца XX века бетонные конструкции разрушались на глазах жителей, из-за труднодоступности опоры лишь частично демонтировали.

«Эстакада была крытая, в виде галереи, внутри были транспортерные ленты. Предполагалось, что по воде будут увозить сырье. Но позже стало развиваться автомобильное сообщение, и надобность в эстакаде отпала. После того как [в девяностые] мальчик с девочкой упали в воду, администрация приняла решение обрушить один из пролетов, чтобы подростки не могли попасть на объект. Тут много всяких легенд, ситуаций», — рассказал в беседе с 76.RU фотограф.

По воспоминаниям Владимира, парень бросился в воду за сестрой, упавшей с эстакады, но выбраться дети не смогли, оба утонули. После этого местные власти приняли решение частично подорвать конструкции, чтобы ограничить доступ.

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comВ Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса

Источник:
Эстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comЭстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Эстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию

Источник:

Предприимчивые местные зимой пробирались поближе к разрушающемуся пирсу, чтобы собрать арматуру и другие выпирающие сваи.

«Недавно на оконечности исчезли металлические конструкции, кто-то зимой добрался до них, срезал и вывез», — пояснил Владимир.

Весной 2025 года к бетонным великанам стянулась техника. Начался разбор конструкций.

В Рыбинске начали сносить советский пирс на берегу Волги

Источник:

Что за работы идут на берегу

По информации 76.RU, бетонный остов — это бывший пирс, построенный в советское время. Объект принадлежит городской администрации, работы по демонтажу проводятся на бюджетные средства.

«Снос планировался, только вышло бы дороже в десятки раз, пришлось бы привлекать водолазов. Подвернулся момент, что ушла вода, и техника смогла по берегу идти. Для города это дешевле», — рассказал источник 76.RU, знакомый с ситуацией.

Бетонный пирс разрушается десятилетиями | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comБетонный пирс разрушается десятилетиями | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com
Спецтехника разбирает железобетонные сваи | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comСпецтехника разбирает железобетонные сваи | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com
Спецтехнику на берегу Волги заметили местные | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comСпецтехнику на берегу Волги заметили местные | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com
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Природа позволила разбирать конструкции без привлечения водолазов | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comПрирода позволила разбирать конструкции без привлечения водолазов | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

В Рыбинске на фоне обмеления Волги также показался со дна старинный водозабор и баржа, затонувшая в прошлом веке при строительстве моста. Ранее мы публиковали уникальные кадры из города Ярославской области.

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Обмеление Волги Пирс Снос Рыбинск Демонтаж
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Комментарии
12
Гость
4 часа
Лучше бы Неро обмелело и нашли наконец Золотые Ворота.
Гость
4 часа
Это остатки древней более развитой цивилизации — находимые современными исследователями и рядовыми гражданами на территории постсоветского пространства артефакты ныне исчезнувшего крупного государства, обладавшего значительно более высоким уровнем культуры, науки и техники по сравнению с современностью. Подобные остатки встречаются в разных уголках всего бывшего СССР, но больше всего сохраняются в отдалённых заброшенных местах, где до них ещё не успели добраться и уничтожить современные одичалые аборигены.
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