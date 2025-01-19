В Ярославской области приостановили работу крупного предприятия. В чём причина

В Ярославской области приостановили работу завода «Феникс» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Тутаеве Ярославской области приостановили работу литейного цеха «Феникс». Причиной стало загрязнение воздуха. Предприятие пыталось оспорить решение в Ярославском областном суде, но безуспешно. Заседание по делу прошло 17 января.

— Ярославский областной суд согласился с доводами прокуратуры о наличии в действиях ООО «Феникс» нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха в части превышения выбросов загрязняющих веществ, а также нарушений правил эксплуатации газоочистных установок, — сообщили в прокуратуре. — Устранение выявленных нарушений поставлено межрайонной прокуратурой на контроль.

Компания «Феникс» занимается производством металлических изделий. В конце 2024 года в предприятие нагрянула проверка из Центра охраны окружающей среды. Эксперты установили, что на территории промышленной площадки в больших количествах размещены отходы производства 4–5-го класса опасности, а в помещении литейного цеха зафиксировано существенное превышение по показателю «оксид железа».

— За несоблюдение экологических требований юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей, директору организации внесено представление об устранении нарушений, — сообщили в прокуратуре Ярославской области. — Кроме того, межрайонная прокуратура возбудила в отношении ООО «Феникс» дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). По итогам его рассмотрения Тутаевский городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности литейного цеха ООО «Феникс» на 30 суток.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Основной вид деятельности — производство прочих металлических изделий. Гендиректором выступает Рашид Галимов. С декабря 2023 года он является 100%-м собственником завода, до этого он делил бизнес с Сергеем Благодырем, но в конце 2023 года тот продал свою долю. За 2023 год предприятие заработало 291,5 миллиона рублей, из них 40,1 миллиона чистой прибыли.

Кроме того, после проверок было возбуждено уголовное дело.

— По факту загрязнения воздуха в зоне жилой застройки Следственным комитетом заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Основанием стали результаты исследований проб воздуха, отобранных Центром охраны окружающей среды, в которых было выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества — формальдегида более чем в пять раз. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Проблема длится не первый год

Напомним, что на работу литейного завода «Феникс» местные жители жалуются с 2019 года. Несколько раз природоохранной прокуратурой были зафиксированы нарушения в работе предприятия. В мае 2024 года «Феникс» закрывали на месяц. Время давали на исправление всех нарушений.

Весной нам удалось дозвониться до гендиректора завода — Рашида Галимова. Он в разговоре с корреспондентом 76.RU сказал, что работа завода никак не связана с вонью, на которую много лет жалуются жители Тутаева. Подробнее — читайте в этом материале.