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Экология В Ярославском ЦГМС объяснили появление едкой вони: «Неблагоприятные условия»

В Ярославском ЦГМС объяснили появление едкой вони: «Неблагоприятные условия»

Публикуем объяснение Наталии Енюшевой

1 293
55 комментариев
Из-за безветренной погоды в Ярославле скопилась вонь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, правительство Ярославской областиИз-за безветренной погоды в Ярославле скопилась вонь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, правительство Ярославской области

Из-за безветренной погоды в Ярославле скопилась вонь

Источник:

На появление едкой вони во Фрунзенском районе Ярославля повлияли неблагоприятные метеорологические условия. Об этом заявила начальник Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Енюшева.

— В Ярославле в связи с погодными условиями складываются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Это связано с установлением блокирующего антициклона, слабым ветром и наличием температурной инверсии. Температурная инверсия представляет собой аномальный рост температуры воздуха с высотой в атмосфере, вместо обычного снижения, — сообщила начальник Ярославского ЦГМС 27 февраля.

Как объяснила специалист, при слабом ветре и плюсовой температуре замедляется движение воздуха внутри атмосферной массы. Подобные погодные условия не позволяют рассеиваться выбросам. Так в воздухе скапливаются вредные примеси.

— В Ярославле наибольшее влияние НМУ оказывают на районы, где находятся крупные промышленные предприятия или имеются особенности рельефа. Больше всех скоплению вредных веществ подвержен Фрунзенский район, который находится в низине. Такие же условия могут складываться в Заволжском и Дзержинском районах, — добавила Наталия Енюшева.

Подобные ситуации складываются в ряде других регионов, находящихся под воздействием антициклона.

— Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды своевременно уведомляет о наступлении НМУ органы исполнительной власти и контролирующие органы. Соответствующая информация размещается на официальном сайте центра. Также в рамках заключенных договоров предупреждения направляются промышленным предприятиям города, которые должны учитывать данные условия в своей деятельности, — пояснила специалист.

Напомним, 24 февраля жители спального района пожаловались на неприятный запах и смог. Как сообщили в областном правительстве, при проверке было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по трем веществам.

— Предельная концентрация сероводорода была превышена в два раза, этилбензола — в 1,5 раза, скипидара — в 1,2 раза, — уточнили власти.

Кроме того, с 21 по 25 февраля, в атмосферном воздухе зафиксированы превышения сольвент-нафта и уайт-спирита.

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Комментарии
57
Гость
3 часа
Что за чушь?.. Откуда отрава-то в воздухе? Не из-за атмосферных условий ведь, а потому что кто-то производит выбросы.. Вот это и надо прекращать
Гость
3 часа
Получается, что летом в жаркую безветренную погоду вообще дышать будет не чем? При таких губернаторе, мэре, министерствах правительства области и их представителях ,,до ручки дойдём.
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