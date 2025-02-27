В Ярославском ЦГМС объяснили появление едкой вони: «Неблагоприятные условия»

Из-за безветренной погоды в Ярославле скопилась вонь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, правительство Ярославской области











На появление едкой вони во Фрунзенском районе Ярославля повлияли неблагоприятные метеорологические условия. Об этом заявила начальник Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Енюшева.

— В Ярославле в связи с погодными условиями складываются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Это связано с установлением блокирующего антициклона, слабым ветром и наличием температурной инверсии. Температурная инверсия представляет собой аномальный рост температуры воздуха с высотой в атмосфере, вместо обычного снижения, — сообщила начальник Ярославского ЦГМС 27 февраля.

Как объяснила специалист, при слабом ветре и плюсовой температуре замедляется движение воздуха внутри атмосферной массы. Подобные погодные условия не позволяют рассеиваться выбросам. Так в воздухе скапливаются вредные примеси.

— В Ярославле наибольшее влияние НМУ оказывают на районы, где находятся крупные промышленные предприятия или имеются особенности рельефа. Больше всех скоплению вредных веществ подвержен Фрунзенский район, который находится в низине. Такие же условия могут складываться в Заволжском и Дзержинском районах, — добавила Наталия Енюшева.

Подобные ситуации складываются в ряде других регионов, находящихся под воздействием антициклона.

— Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды своевременно уведомляет о наступлении НМУ органы исполнительной власти и контролирующие органы. Соответствующая информация размещается на официальном сайте центра. Также в рамках заключенных договоров предупреждения направляются промышленным предприятиям города, которые должны учитывать данные условия в своей деятельности, — пояснила специалист.

Напомним, 24 февраля жители спального района пожаловались на неприятный запах и смог. Как сообщили в областном правительстве, при проверке было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по трем веществам.

— Предельная концентрация сероводорода была превышена в два раза, этилбензола — в 1,5 раза, скипидара — в 1,2 раза, — уточнили власти.