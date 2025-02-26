Опасные вещества нашли в воздухе: в чем причина вони в спальном районе Ярославля

Этилбензол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Он почти не растворим в воде. Этилбензол содержится в нефти и каменноугольной смоле. У человека вещество может вызвать слезотечение, першение в горле, кашель, нарушение ритма дыхания; в больших концентрациях — нарушение координации движений, судороги, снижение болевой чувствительности, снижение температуры тела, сокращение частоты дыхания и сердечной деятельности. Больше всего от отравления страдают центральная нервная и дыхательная системы, печень, почки, мочевой пузырь, кровь, глаза, семенники.

Скипидар — буро-желтое смолистое вещество, которое получают вследствие перегонки сосновой смолы. Вещество негативно влияет на центральную нервную систему, печень, почки. Последствиями отравления могут стать боли в животе, вялость, гиподинамия, головная боль, головокружение, горечь во рту, жжение в горле, зуд кожи, затрудненное дыхание, кашель, одышка.

Сольвент-нафта — это смесь углеводородов, получаемая в процессе переработки нефти. Это растворитель, широко используемый в различных отраслях промышленности. Точный состав сольвент-нафты может варьироваться в зависимости от используемого сырья и способа перегонки, но в целом он представляет собой смесь алифатических и ароматических углеводородов.

Сероводород — это бесцветный газ со сладковатым вкусом и неприятным запахом тухлых яиц или тухлого мяса. Его источниками могут быть природные объекты, например болота. А также места разложения отходов жизнедеятельности человека и животных, выбросы очистных сооружений и свалок, производства, связанные с добычей и переработкой нефти и природного газа. Сероводород оказывает негативное воздействие на нервную систему, может вызывать головокружение, головную боль, тошноту отек легких, судороги, паралич нервов, кому. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому может скапливаться на пониженных участках рельефа, в руслах рек, в подвалах, погребах.

Уайт-спирит — это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь алифатических углеводородов, получаемая при переработке нефти. Он используется в качестве растворителя, разбавителя красок и лаков, а также в других областях, требующих растворяющих свойств. Уайт-спирит менее токсичен и имеет меньшее количество ароматических углеводородов, чем некоторые другие нефтяные растворители, например сольвент-нафта. Он обладает относительно низкой летучестью и хорошо растворяет жиры, масла и многие органические вещества.