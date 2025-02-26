НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

зап.

 759мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,93
EUR 90,18
Эвакуировали ТЦ
Затопило крупный спальный район. Видео
Чем воняет в Ярославле
Подешевели квартиры
Задержали стипендии
Умер полковник полиции
Симптомы заразного вируса
Продают кофейню в центре
Конкурс 76.RU
Новая выплата
Экология подробности Опасные вещества нашли в воздухе: в чем причина вони в спальном районе Ярославля

Опасные вещества нашли в воздухе: в чем причина вони в спальном районе Ярославля

Власти опубликовали итоги проверок

1 560
23 комментария
Причина вони во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Причина вони во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Причина вони во Фрунзенском районе Ярославля

Источник:

Стали известны результаты проверки воздуха во Фрунзенском районе Ярославля. Ранее жители жаловались на едкий запах и смог.

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области провело анализ результатов поста автоматического контроля и выявило опасные загрязняющие вещества в воздухе.

— Согласно данным АПК с 21 по 25 февраля, в атмосферном воздухе зафиксированы превышения таких загрязняющих веществ, как этилбензол, скипидар, сольвент-нафта, уайт-спирит и сероводород, — сообщили в министерстве.

Чем опасны эти вещества?

Этилбензол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Он почти не растворим в воде. Этилбензол содержится в нефти и каменноугольной смоле. У человека вещество может вызвать слезотечение, першение в горле, кашель, нарушение ритма дыхания; в больших концентрациях — нарушение координации движений, судороги, снижение болевой чувствительности, снижение температуры тела, сокращение частоты дыхания и сердечной деятельности. Больше всего от отравления страдают центральная нервная и дыхательная системы, печень, почки, мочевой пузырь, кровь, глаза, семенники.

Скипидар — буро-желтое смолистое вещество, которое получают вследствие перегонки сосновой смолы. Вещество негативно влияет на центральную нервную систему, печень, почки. Последствиями отравления могут стать боли в животе, вялость, гиподинамия, головная боль, головокружение, горечь во рту, жжение в горле, зуд кожи, затрудненное дыхание, кашель, одышка.

Сольвент-нафта — это смесь углеводородов, получаемая в процессе переработки нефти. Это растворитель, широко используемый в различных отраслях промышленности. Точный состав сольвент-нафты может варьироваться в зависимости от используемого сырья и способа перегонки, но в целом он представляет собой смесь алифатических и ароматических углеводородов.

Сероводород — это бесцветный газ со сладковатым вкусом и неприятным запахом тухлых яиц или тухлого мяса. Его источниками могут быть природные объекты, например болота. А также места разложения отходов жизнедеятельности человека и животных, выбросы очистных сооружений и свалок, производства, связанные с добычей и переработкой нефти и природного газа. Сероводород оказывает негативное воздействие на нервную систему, может вызывать головокружение, головную боль, тошноту отек легких, судороги, паралич нервов, кому. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому может скапливаться на пониженных участках рельефа, в руслах рек, в подвалах, погребах.

Уайт-спирит — это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь алифатических углеводородов, получаемая при переработке нефти. Он используется в качестве растворителя, разбавителя красок и лаков, а также в других областях, требующих растворяющих свойств. Уайт-спирит менее токсичен и имеет меньшее количество ароматических углеводородов, чем некоторые другие нефтяные растворители, например сольвент-нафта. Он обладает относительно низкой летучестью и хорошо растворяет жиры, масла и многие органические вещества.

В мэрии Ярославля 25 февраля сообщили, что проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с жалобами местных жителей на запах.

— В настоящее время министерством совместно с другими уполномоченными органами проводится работа по выявлению источника превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

Напомним, что в начале декабря 2024 года на здании школы № 89 во Фрунзенском районе установили пост контроля качества воздуха. Он каждые 20 минут измеряет концентрацию вредных примесей в атмосфере. Данные поста открыты, их можно посмотреть по ссылке.

Ранее в Ярославле приостановили работу предприятия «Регион-Склад» во Фрунзенском районе. Как установили специалисты Центра охраны окружающей среды, завод загрязняет воздух. Но даже после того, как на время работу предприятия остановили, вонь не прекратилась. В чем причина — читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Экология Воздух Загрязнение Опасные вещества
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость &
2 часа
После пятничного заседания,вероятно,будет вынесено решение:жесточайше наказать(тысяч на 5) "Регион-склад" и пожурить НПЗ.
Гость
2 часа
Найти-то нашли, а кто будет ликвидировать источник?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление