Отдых на Черном море — всё? Разбираемся, что будет с курортами Краснодарского края после разлива мазута

Так сейчас выглядят пляжи в Анапе Источник: MoreOz / T.me











В Анапе вторую неделю тысячи людей убирают мазут с пляжей, на которых еще полгода назад загорали и отдыхали туристы со всей России. Песок вместе с черной пленкой нефтепродуктов собирают в мешки. Осложняет ситуацию недавний шторм, после которого на берег выкинуло новую партию мазута, и участки, которые на днях очистили, снова загрязнены.

По официальным данным, после крушения двух танкеров в Керченском проливе в мазуте оказалось 54 километра береговой линии Черного моря. 44 километра из них — в Анапе. Еще 10 — в Темрюкском районе.

На фоне экологической катастрофы возникает вопрос — что будет с летним курортным сезоном? 93.RU попытались разобраться в этом вместе с туроператорами.

«Отмен нет, но и новые бронирования замедлились»

Еще в ноябре 93.RU писали, что Анапа занимала второе место по популярности на новогодние праздники среди курортов Краснодарского края. Туристы едут сюда в зимний период из-за привлекательных отелей, где есть всё необходимое для отдыха. Поэтому, как считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, отдыхающие не отменяют туры.

— Отмен нет, но и новые бронирования существенно замедлились, поскольку сейчас туристы в раздумьях. Но аннуляции не было, поскольку новогодние заезды — это, скорее, жизнь в отелях. Те, кто едет зимой, не планируют много гулять, — отметил туроператор.

Что касается летнего сезона, то у туристов появился новый запрос, они пока не отменяют туры, но хотят рассмотреть альтернативу.

— Сейчас низкий сезон, и туристы не очень активно покупают туры на летний период. Времени мало прошло, отдыхающие пока еще разбираются вместе с нами в этой ситуации. Отмен пока практически нет, но туристы сегодня нам начали задавать вопрос, можно ли забронировать резервный номер в другом районе, — рассказал в беседе с 93.RU Сергей Ромашкин. — Сейчас позиция отдыхающих такая: мы оставим бронирование в Анапе, но параллельно мы забронируем на те же даты, например, Сочи. И в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, люди будут выбирать, какую путевку оставить.

Пятна мазута заполонили пляжи Источник: slavarevun / T.me











При этом в Ассоциации туроператоров считают, что разлив мазута может в следующие месяцы повлиять на планы отдыхающих. А властям, чтобы спасти курортный сезон, необходимо больше участвовать в решении проблемы.

— В целом мы ожидаем, что влияние будет негативным, даже если удастся всё убрать, всё равно есть репутационный и имиджевый ущерб. Все-таки люди едут гулять по чистому песку и плавать в море. Но до летнего сезона еще 5–6 месяцев, и при должной настойчивости всё можно ликвидировать, поэтому мы сейчас призываем местные власти не останавливаться и считаем, что нужно добавить техники. Власти должны активнее управлять процессом, само это не рассосется, — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

До этого волонтеры записали видеообращение к Владимиру Путину, они просят увеличить число техники и подключить к очистке побережья больше специалистов, отмечая, что одними лопатами справиться с катастрофой не выйдет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также отмечает, что отказов от новогодних туров не было, а на летние бронирования разлив мазута особо не повлиял, потому что в декабре мало тех, кто покупает путевки на жаркий период.

— Эксперты союза надеются, что нефтепродукты с пляжей удастся убрать до начала активных продаж и заметных последствий для летнего курортного сезона не будет, — рассказали в РСТ.

Глава турфирмы «Карта Мира» Надежда Скрипник рассказала 93.RU, что пока отмен по путевкам нет, но те люди, что приходят сейчас за турами, выбирают отдых, не рассматривая Анапу.

По данным союза туриндустрии, владельцы отелей, которые расположены на загрязненных участках, пока не готовы комментировать произошедшее, но участвуют в очистке побережья.

Волонтеры говорят, что техники не хватает Источник: пресс-служба мэрии Анапы











Опасения не напрасны?

Ученые уверяют, что разлив мазута «ударит по людям», начиная от употребления зараженной рыбы. По мнению эколога Георгия Каваносяна, потребуются годы, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» перевозили в общей сложности больше 9000 тонн мазута, свыше 3000 тонн оказалось в море.

От разлива мазута страдают птицы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Полагаю, что в течение двух следующих лет нам придется собирать мазут в Черном и Азовском морях. Ожидаю, что только в 2027 году концентрация углеводородов снизится до предельно допустимых значений, а на полную очистку, которую доделают бактерии, потребуется еще лет 10 как минимум, — сказал Георгий Каваносян.

Даже внешне чистые пляжи пока не вызывают доверия.

— Он только кажется чистым, когда вы сядете в машину, вы сразу почувствуете сильный запах от обуви, — рассказали 93.RU волонтеры, которые убирали нефтепродукты в Анапе.

При этом Роспотребнадзор Краснодарского края уверяет, что всё в порядке. Специалисты отобрали морскую воду в зоне отдыха, например на центральном пляже в Анапе, в Витязево и Джемете и, как ни странно, не нашли ничего необычного.

— По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям, — говорится в сообщении ведомства.

Источник: Городские порталы

Что говорят власти?

На следующий день после того, как мазут прибило к берегу Анапы и Темрюкского района, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что к началу курортного сезона нефтепродуктов на пляжах не будет.

— Что касается курортного сезона, для нас это важная составляющая экономики региона. Мы прекрасно понимаем, что мы никак не можем сделать так, чтобы к курортному сезону нефтепродукты были на пляжах, и их точно не будет. Я могу вас в этом заверить, — сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

Позднее глава региона сообщил, что на очистку побережья уйдет «примерно месяц, не больше», но критичнее всего ситуация будет в апреле–мае, когда значительно потеплеет и со дна начнет подниматься «тяжелая фракция».

Уже 23 декабря планы губернатора немного изменились. Последний раз Кондратьев заявил, что мазут с побережья уберут до 1 февраля, максимум — до 1 марта.

По данным министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 000 тонн. За прошедшую неделю собрали только около 17 000 тонн.

Некоторые участки уже удалось привести в порядок Источник: оперштаб Краснодарского края









