Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке и потерял сознание. Его госпитализировали

Дибров потерял сознание Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров получил серьезные травмы в результате несчастного случая в одном из развлекательных заведений столицы. Инцидент произошел вечером в клубе на улице Косыгина, расположенном на юге Москвы.

По информации источника, на который ссылаются наши коллеги из Starhit, 66‑летний Дибров находился в заведении и во время перемещения по клубу упал с лестницы. Падение привело к травмам головы, очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Телеведущего госпитализировали.

Произошедшее уже прокомментировала бывшая супруга знаменитости Полина Диброва. Она в курсе всего, но улетела за границу.

«Друзья, вижу все вопросы про здоровье Димы и про то, что случилось с ним сегодня ночью. Я находилась в это время в долгом перелете с „Диброва Club“, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой», — поделилась 36-летняя Полина в соцсети.

Дмитрий Дибров разбил голову после вечеринки в ночном клубе Источник: Zorka.terrace / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В настоящий момент Дмитрий Дибров находится в больнице. По предварительным данным медиков, у него диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, перелом носа и множественные ссадины. Врачи оценивают состояние телеведущего как стабильное, его жизни ничто не угрожает.

Примечательно, что в тот же вечер в клубе можно было увидеть и других известных гостей. В частности, за диджейским пультом выступала политик и общественный деятель Ирина Хакамада.