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Культура Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке и потерял сознание. Его госпитализировали

Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке и потерял сознание. Его госпитализировали

На данный момент телеведущий находится в больнице

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Дибров потерял сознание | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДибров потерял сознание | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дибров потерял сознание

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров получил серьезные травмы в результате несчастного случая в одном из развлекательных заведений столицы. Инцидент произошел вечером в клубе на улице Косыгина, расположенном на юге Москвы.

По информации источника, на который ссылаются наши коллеги из Starhit, 66‑летний Дибров находился в заведении и во время перемещения по клубу упал с лестницы. Падение привело к травмам головы, очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Телеведущего госпитализировали.

Произошедшее уже прокомментировала бывшая супруга знаменитости Полина Диброва. Она в курсе всего, но улетела за границу.

«Друзья, вижу все вопросы про здоровье Димы и про то, что случилось с ним сегодня ночью. Я находилась в это время в долгом перелете с „Диброва Club“, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой», — поделилась 36-летняя Полина в соцсети.

Дмитрий Дибров разбил голову после вечеринки в ночном клубе

Источник:

Zorka.terrace / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В настоящий момент Дмитрий Дибров находится в больнице. По предварительным данным медиков, у него диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, перелом носа и множественные ссадины. Врачи оценивают состояние телеведущего как стабильное, его жизни ничто не угрожает.

Примечательно, что в тот же вечер в клубе можно было увидеть и других известных гостей. В частности, за диджейским пультом выступала политик и общественный деятель Ирина Хакамада.

Инцидент произошел на фоне заметных перемен в личной жизни телеведущего. Недавно Дмитрий Дибров завершил длительный брак с Полиной Дибровой, с которой он прожил вместе чуть более 16 лет. В семье родились трое сыновей. В прошлом году Полина приняла решение уйти от Дмитрия к миллиардеру Роману Товстику. После развода телеведущий заметно активизировал светскую жизнь.

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Дарья Пирогова
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