Страсть и запреты: 5 молодежных мелодрам в стиле подросткового хита «Из моего окна»

Если вам нравится химия на экране и подростковые мелодрамы — эта подборка для вас. Мы собрали пять фильмов, снятых по мотивам популярных романов в жанре young adult (категория литературы, рассчитанная на подростков и молодежь в возрасте от 12 до 20 лет, — Прим.ред.). Они понравятся тем, кто без ума от красивых и харизматичных героев, чьи чувства подвергаются испытаниям. Не упустите самые страстные молодежные хиты последних лет.
«Моя вина» (18+)
Из-за замужества матери Ноа приходится расстаться с прежней жизнью: друзья, парень и родной город остались в прошлом. Новый дом — роскошный особняк ее отчима. Там девушка встречает сводного брата Ника, и между ними тут же вспыхивают романтические чувства. В основу испанской подростковой драмы лег одноименный роман-бестселлер аргентинки Мерседес Рон. Проект побил рекорды на Prime Video как самый популярный неанглоязычный фильм и целый год не покидал топ-5 Amazon. У истории есть два продолжения: «Твоя вина» и «Наша вина».
«Творец слез» (18+)
Ника с детства мечтала покинуть приют. В 17 лет ее забирает семья Миллиганов. Вместе с девушкой супруги усыновляют и другого воспитанника — Ригеля. Новый родственник кажется окружающим милым и невинным, однако Ника знает правду: в его сердце живут тьма и зло. По легенде, в приюте детям часто рассказывали историю о «творце слез» — человеке со светлыми, будто стеклянными, глазами, который исполняет просьбы, заставляя платить за них слезами. Фильм снят Netflix по роману Эрин Дум. Эта книга стала настоящим феноменом в Италии, разойдясь тиражом более полумиллиона копий.
«Мое прекрасное несчастье» (18+)
Эбби выглядит как неприступная отличница. Трэвис — бунтарь, который проводит время на подпольных рингах и ненавидит романтику. Однажды эта, казалось бы, несовместимая пара заключают пари: если парень выиграет следующий бой, девушка переедет к нему жить на целый месяц. Герой даже не подозревает, что «недотрога», которая пытается убежать от своего прошлого, на самом деле его родственная душа. История о пари от автора Джейми Макгуайр выросла из любительского фанфика. Она превратилась в международный бестселлер с успешной экранизацией и получила продолжение.
«Прогулки вдвоем» (16+)
Перед поступлением в колледж отличница Оден приезжает к отцу в тихий городок Колби. Девушка мучается от бессонницы. Однажды ночью она знакомится с таинственным парнем Илаем, у которого та же проблема. Он гоняет на велосипеде по пустому городу, пытаясь справиться с гибелью друга. Оден решает составить ему компанию. Так она погружается в мир ночных развлечений, которые раньше были ей недоступны. Вместе пара придумывает квест: список типично подростковых дел, которые девушка никогда не делала и которые ей предстоит освоить. В основе сюжета — книга Сары Дессен 2009 года.
«Твое сердце будет разбито» (16+)
Фильм, снятый по книге Анны Джейн, рассказывает историю старшеклассницы Полины. Девушка идет в новую школу и сразу сталкивается с травлей. Чтобы «выжить», она решает договориться с местным хулиганом по прозвищу Барс. Условия сделки: парень изображает ее ухажера, но взамен требует полного послушания. То, что начиналось как фальшивые отношения, постепенно перерастает в настоящие и глубокие чувства. Героям предстоит пройти через множество испытаний и проверить любовь на прочность. Кстати, Полина живет напротив Барса и может видеть парня из своего окна, прямо как в популярном испанском фильме.