Страсть и запреты: 5 молодежных мелодрам в стиле подросткового хита «Из моего окна»

В мире набирают популярность фильмы по мотивам романов young adult Источник: кадр из фильма «Прогулки вдвоем» (16+), реж. София Альварес, студии Screen Arcade, Molecule, 2022 год.

Если вам нравится химия на экране и подростковые мелодрамы — эта подборка для вас. Мы собрали пять фильмов, снятых по мотивам популярных романов в жанре young adult (категория литературы, рассчитанная на подростков и молодежь в возрасте от 12 до 20 лет, — Прим.ред.). Они понравятся тем, кто без ума от красивых и харизматичных героев, чьи чувства подвергаются испытаниям. Не упустите самые страстные молодежные хиты последних лет.

«Моя вина» (18+)

Из-за замужества матери Ноа приходится расстаться с прежней жизнью: друзья, парень и родной город остались в прошлом. Новый дом — роскошный особняк ее отчима. Там девушка встречает сводного брата Ника, и между ними тут же вспыхивают романтические чувства. В основу испанской подростковой драмы лег одноименный роман-бестселлер аргентинки Мерседес Рон. Проект побил рекорды на Prime Video как самый популярный неанглоязычный фильм и целый год не покидал топ-5 Amazon. У истории есть два продолжения: «Твоя вина» и «Наша вина».

«Творец слез» (18+)

Ника с детства мечтала покинуть приют. В 17 лет ее забирает семья Миллиганов. Вместе с девушкой супруги усыновляют и другого воспитанника — Ригеля. Новый родственник кажется окружающим милым и невинным, однако Ника знает правду: в его сердце живут тьма и зло. По легенде, в приюте детям часто рассказывали историю о «творце слез» — человеке со светлыми, будто стеклянными, глазами, который исполняет просьбы, заставляя платить за них слезами. Фильм снят Netflix по роману Эрин Дум. Эта книга стала настоящим феноменом в Италии, разойдясь тиражом более полумиллиона копий.

«Мое прекрасное несчастье» (18+)

Эбби выглядит как неприступная отличница. Трэвис — бунтарь, который проводит время на подпольных рингах и ненавидит романтику. Однажды эта, казалось бы, несовместимая пара заключают пари: если парень выиграет следующий бой, девушка переедет к нему жить на целый месяц. Герой даже не подозревает, что «недотрога», которая пытается убежать от своего прошлого, на самом деле его родственная душа. История о пари от автора Джейми Макгуайр выросла из любительского фанфика. Она превратилась в международный бестселлер с успешной экранизацией и получила продолжение.

«Прогулки вдвоем» (16+)

Перед поступлением в колледж отличница Оден приезжает к отцу в тихий городок Колби. Девушка мучается от бессонницы. Однажды ночью она знакомится с таинственным парнем Илаем, у которого та же проблема. Он гоняет на велосипеде по пустому городу, пытаясь справиться с гибелью друга. Оден решает составить ему компанию. Так она погружается в мир ночных развлечений, которые раньше были ей недоступны. Вместе пара придумывает квест: список типично подростковых дел, которые девушка никогда не делала и которые ей предстоит освоить. В основе сюжета — книга Сары Дессен 2009 года.

«Твое сердце будет разбито» (16+)