За их картинами охотятся музеи. Как братья, жившие в российской глубинке, стали всемирно известными художниками

Павел Сведомский написал знаменитую картину «Две римлянки с бубном и флейтой» Источник: Пермская художественная галерея

В Пермской художественной галерее есть картина, которая заставляет посетителей с восхищением останавливаться перед ней, доставать камеры и снимать. «Две римлянки с бубном и флейтой» Павла Сведомского завораживают атмосферой и любопытными деталями. Неподалеку висит работа «На дворе гостиницы в Риме» родного брата Павла — художника Александра Сведомского. Она удивительно живая и импрессионистичная.

Сведомские — известные художники, их работы хранятся в Третьяковке и Русском музее, в частных коллекциях итальянских ценителей. Они жили в Риме, где и похоронены. Но мало кто знает, что детство оба провели в Пермской губернии. О том, какой путь братья проделали от жизни в деревне до всемирной славы, читайте в материале 59.RU.

Александр Сведомский «На дворе гостиницы в Риме» Источник: Пермская художественная галерея

Пермское детство

Братья родились в Петербурге с разницей всего в 9 месяцев: Александр появился на свет 19 сентября 1848 года, а Павел — 7 июня 1849 года. Детство и юность они провели в родовом имении Михайловский завод, в глубинке Пермской губернии. Имение в свое время основал их дядя Михаил Сведомский, который купил здесь земли и построил два винокуренных завода. Его вина поставляли даже в Америку.

Мать мальчиков рано овдовела и отдала детей учиться в Горный институт в Петербурге. Через два года она вновь вышла замуж и уехала с мужем и ребятами в Дюссельдорф. Там братья увлеклись живописью и поступили в академию художеств. Спустя время семья переехала в Мюнхен, где юноши активно посещали международные и академические выставки, а затем — в Кассель. Там они какое-то время работали в Академии художеств, а затем поступили в частную мастерскую художника Мункаччи.

Сведомские остались жить за границей и много путешествовали по Франции и Италии. В 1875 году они обосновались в Риме: Италия тогда притягивала многих творцов. Вскоре братья уже свободно говорили по-итальянски, а римская мифология и современная жизнь захватили их полностью.

Этот интерес воплотился во многих полотнах: «Римлянки у водоема», «Римлянки у фонтана», «Поцелуй», «В мастерской масок в Помпее» и «Две римлянки с бубном и флейтой». Последняя работа сейчас выставляется в Пермской галерее.

Несмотря на свою любовь к Италии, Александр и Павел не забывали о Михайловском имении и время от времени возвращались в Пермскую губернию.

На крыльце господского дома в имении Михайловский завод в Прикамье Источник: фотография из собрания Ребекки, Италия

В мастерской братьев жил Врубель

В римской мастерской Сведомских часто бывали русские художники, а одно время даже жил и работал Михаил Врубель.

«Мастерская на Via Margutta, так и их квартиры были открыты для всех любителей искусств, и многие бездомные художники и соотечественники находили [здесь] приют и деликатную помощь в трудную минуту», — писал художник и искусствовед Николай Прахов, сам посещавший в те годы мастерскую братьев.

Гости описывали мастерскую как некое фантастическое пространство, похожее на оранжерею. Стеклянные потолок и одна из стен, на окнах — полотняные занавеси для регулирования света. Повсюду этюды, картины, красивые драпировки, ковры, старинное оружие, характерные костюмы, полки с художественной посудой. Александр Сведомский находил многие вещи у старьевщиков, они служили антуражем для картин.

Слева направо: Александров, Грим, Блинов, Шлейфер, Чагин, Бах, Врубель и Павел Сведомский Источник: Александр Сведомский, фотография из собрания Ребекки, Италия

Миша — мэр Сан-Ремо

Как отмечает исследователь творчества братьев и научный сотрудник Пермской художественной галереи Нина Казаринова, Павел и Александр были очень разными в творчестве, несмотря на то что учились и работали вместе. Художественный мир Павла Сведомского был наполнен мифологией и поэзией, а творчество Александра Сведомского — реальной жизнью. Любопытно, что Александр Сведомский создал меньше работ, чем его брат: старший словно был в тени младшего. В основном это были жанровые пейзажи, один из которых есть в коллекции Пермской галереи — «На дворе гостиницы в Риме».

Особое значение в творчестве Сведомских занимает работа над монументальными росписями во Владимирском соборе в Киеве. Город на десять лет стал центром художественной жизни. Братья работали здесь с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым, Михаилом Врубелем и Вильгельмом Котарбинским.

Темы росписей были связаны с земной жизнью Христа. Кстати, в собрании Пермской художественной галереи хранится эскиз Павла «Шествие Христа на распятие».

Павел Сведомский умер от туберкулеза в 1904 году, его похоронили в Риме. Его брат Александр скончался в 1911 году, он тоже погребен на римском кладбище.

У Александра от брака с пианисткой Анной Кутуковой осталась дочь Анна Джизмонди. Она стала певицей, вышла замуж за адвоката в Сан-Ремо и прожила до 1973 года. Ее сын Микеле Джизмонди стал мэром Сан-Ремо и умер в 2001 году. Многие помнят его и называют русским именем Миша.

Богатое наследство

В 1990-е годы через русское посольство в Генуе к Нине Казариновой обратился родственник Сведомских — археолог и экономист Этторе Ребекки. Он — сын жены внука Сведомских Михаила, того самого мэра Сан-Ремо. Этторе объяснил, что в доме «Миши» остался целый архив Александра Сведомского, и просил, чтобы из России приехал исследователь искусства и прочитал бы сохраненные письма, назвал имена людей на фото, сделанные Александром, определил значимость рисунков и картин.

Нине Казариновой удалось приехать в Сан-Ремо. В доме Микеле Джизмонди оказалось немало прикамских пейзажей с изображением Михайловского завода и его окрестностей, там висели картины «Купальня», Господский дом», «На террасе», «В церкви Михайловского завода» и другие. Материалы исследования этой коллекции легли в основу книги «Художники Сведомские. Михайловский завод — Рим — Сан-Ремо» и помогли восстановить историю усадьбы Сведомских в России.

Сейчас в селе Завод Михайловский Чайковского округа открыт музей «Усадьба Сведомских». Господский дом полностью отреставрировали, в интерьерах расставлена мебель конца XIX века. Фонд музея включает живопись и графику братьев Сведомских, а также эскизы, семейные фотографии и письма.