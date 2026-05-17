Культура Истории За их картинами охотятся музеи. Как братья, жившие в российской глубинке, стали всемирно известными художниками

За их картинами охотятся музеи. Как братья, жившие в российской глубинке, стали всемирно известными художниками

Их работы есть в Третьяковке, Русском музее и частных коллекциях в Европе

Павел Сведомский написал знаменитую картину «Две римлянки с бубном и флейтой» | Источник: Пермская художественная галерея

Павел Сведомский написал знаменитую картину «Две римлянки с бубном и флейтой»

Источник:

Пермская художественная галерея

В Пермской художественной галерее есть картина, которая заставляет посетителей с восхищением останавливаться перед ней, доставать камеры и снимать. «Две римлянки с бубном и флейтой» Павла Сведомского завораживают атмосферой и любопытными деталями. Неподалеку висит работа «На дворе гостиницы в Риме» родного брата Павла — художника Александра Сведомского. Она удивительно живая и импрессионистичная.

Сведомские — известные художники, их работы хранятся в Третьяковке и Русском музее, в частных коллекциях итальянских ценителей. Они жили в Риме, где и похоронены. Но мало кто знает, что детство оба провели в Пермской губернии. О том, какой путь братья проделали от жизни в деревне до всемирной славы, читайте в материале 59.RU.

Александр Сведомский «На дворе гостиницы в Риме» | Источник: Пермская художественная галерея

Александр Сведомский «На дворе гостиницы в Риме»

Источник:

Пермская художественная галерея

Пермское детство

Братья родились в Петербурге с разницей всего в 9 месяцев: Александр появился на свет 19 сентября 1848 года, а Павел — 7 июня 1849 года. Детство и юность они провели в родовом имении Михайловский завод, в глубинке Пермской губернии. Имение в свое время основал их дядя Михаил Сведомский, который купил здесь земли и построил два винокуренных завода. Его вина поставляли даже в Америку.

Мать мальчиков рано овдовела и отдала детей учиться в Горный институт в Петербурге. Через два года она вновь вышла замуж и уехала с мужем и ребятами в Дюссельдорф. Там братья увлеклись живописью и поступили в академию художеств. Спустя время семья переехала в Мюнхен, где юноши активно посещали международные и академические выставки, а затем — в Кассель. Там они какое-то время работали в Академии художеств, а затем поступили в частную мастерскую художника Мункаччи.

Сведомские остались жить за границей и много путешествовали по Франции и Италии. В 1875 году они обосновались в Риме: Италия тогда притягивала многих творцов. Вскоре братья уже свободно говорили по-итальянски, а римская мифология и современная жизнь захватили их полностью.

«Медуза» — одно из самых известных полотен Павла Сведомского | Источник: Petroart.ru
Павел Сведомский «Римлянка у водоема» | Источник: Petroart.ru
Павел Сведомский «Фульвия с головой Цицерона» | Источник: Petroart.ru
Павел Сведомский «Голова римлянки» | Источник: Petroart.ru

Этот интерес воплотился во многих полотнах: «Римлянки у водоема», «Римлянки у фонтана», «Поцелуй», «В мастерской масок в Помпее» и «Две римлянки с бубном и флейтой». Последняя работа сейчас выставляется в Пермской галерее.

Александр Сведомский «Ворота в городе Вольтерра, Этрурия» | Источник: Музей искусства в Колумбусе
Александр Сведомский «Цыганский табор» | Источник: Ancientrome.ru/art
Александр Сведомский «Улица в Помпее» | Источник: Ancientrome.ru/art

Несмотря на свою любовь к Италии, Александр и Павел не забывали о Михайловском имении и время от времени возвращались в Пермскую губернию.

На крыльце господского дома в имении Михайловский завод в Прикамье | Источник: фотография из собрания Ребекки, Италия

На крыльце господского дома в имении Михайловский завод в Прикамье

Источник:

фотография из собрания Ребекки, Италия

В мастерской братьев жил Врубель

В римской мастерской Сведомских часто бывали русские художники, а одно время даже жил и работал Михаил Врубель.

«Мастерская на Via Margutta, так и их квартиры были открыты для всех любителей искусств, и многие бездомные художники и соотечественники находили [здесь] приют и деликатную помощь в трудную минуту», — писал художник и искусствовед Николай Прахов, сам посещавший в те годы мастерскую братьев.

Гости описывали мастерскую как некое фантастическое пространство, похожее на оранжерею. Стеклянные потолок и одна из стен, на окнах — полотняные занавеси для регулирования света. Повсюду этюды, картины, красивые драпировки, ковры, старинное оружие, характерные костюмы, полки с художественной посудой. Александр Сведомский находил многие вещи у старьевщиков, они служили антуражем для картин.

Слева направо: Александров, Грим, Блинов, Шлейфер, Чагин, Бах, Врубель и Павел Сведомский | Источник: Александр Сведомский, фотография из собрания Ребекки, Италия

Слева направо: Александров, Грим, Блинов, Шлейфер, Чагин, Бах, Врубель и Павел Сведомский

Источник:

Александр Сведомский, фотография из собрания Ребекки, Италия

Миша — мэр Сан-Ремо

Как отмечает исследователь творчества братьев и научный сотрудник Пермской художественной галереи Нина Казаринова, Павел и Александр были очень разными в творчестве, несмотря на то что учились и работали вместе. Художественный мир Павла Сведомского был наполнен мифологией и поэзией, а творчество Александра Сведомского — реальной жизнью. Любопытно, что Александр Сведомский создал меньше работ, чем его брат: старший словно был в тени младшего. В основном это были жанровые пейзажи, один из которых есть в коллекции Пермской галереи — «На дворе гостиницы в Риме».

Особое значение в творчестве Сведомских занимает работа над монументальными росписями во Владимирском соборе в Киеве. Город на десять лет стал центром художественной жизни. Братья работали здесь с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым, Михаилом Врубелем и Вильгельмом Котарбинским.

Темы росписей были связаны с земной жизнью Христа. Кстати, в собрании Пермской художественной галереи хранится эскиз Павла «Шествие Христа на распятие».

«Воскрешение Лазаря», фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве | Источник: Ancientrome.ru/art
Павел Сведомский «Шествие Христа на распятие» | Источник: Пермская художественная галерея

Павел Сведомский умер от туберкулеза в 1904 году, его похоронили в Риме. Его брат Александр скончался в 1911 году, он тоже погребен на римском кладбище.

У Александра от брака с пианисткой Анной Кутуковой осталась дочь Анна Джизмонди. Она стала певицей, вышла замуж за адвоката в Сан-Ремо и прожила до 1973 года. Ее сын Микеле Джизмонди стал мэром Сан-Ремо и умер в 2001 году. Многие помнят его и называют русским именем Миша.

Богатое наследство

В 1990-е годы через русское посольство в Генуе к Нине Казариновой обратился родственник Сведомских — археолог и экономист Этторе Ребекки. Он — сын жены внука Сведомских Михаила, того самого мэра Сан-Ремо. Этторе объяснил, что в доме «Миши» остался целый архив Александра Сведомского, и просил, чтобы из России приехал исследователь искусства и прочитал бы сохраненные письма, назвал имена людей на фото, сделанные Александром, определил значимость рисунков и картин.

Нине Казариновой удалось приехать в Сан-Ремо. В доме Микеле Джизмонди оказалось немало прикамских пейзажей с изображением Михайловского завода и его окрестностей, там висели картины «Купальня», Господский дом», «На террасе», «В церкви Михайловского завода» и другие. Материалы исследования этой коллекции легли в основу книги «Художники Сведомские. Михайловский завод — Рим — Сан-Ремо» и помогли восстановить историю усадьбы Сведомских в России.

Александр Сведомский «На веранде дома» | Источник: коллекция Этторе Ребекки
Александр Сведомский «Пруд в Михайловском заводе» | Источник: коллекция Этторе Ребекки
Александр Сведомский «Дорога в лесу. Михайловский завод» | Источник: коллекция Этторе Ребекки
Александр Сведомский «Вид на ликеро-водочные цеха Михайловского завода» | Источник: Echoofyears.com

Сейчас в селе Завод Михайловский Чайковского округа открыт музей «Усадьба Сведомских». Господский дом полностью отреставрировали, в интерьерах расставлена мебель конца XIX века. Фонд музея включает живопись и графику братьев Сведомских, а также эскизы, семейные фотографии и письма.

* Рассказ построен на основе публикации в сборнике «Художественная культура Пермского края XVI — начала XXI веков» (Пермь, 2019 год) исследователя творчества Сведомских Нины Казариновой, а также лекций, на которых была автор этой статьи.

Ольга Якунчева
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
17 мая, 19:21
Два мира, два Шапиро) Рембрандт родился в семье мельника, и никогда не выезжал за пределы Голландии. На предложение Константина Хейгенса съездить в Рим и поучиться, только посмеялся, переехал в Амстердам и став самым популярным портретистом купил дом на Бреестраат... правда по мере роста мастерства терял заказчиков, беднел и умер в нищете... К чему это я... В 2016 Лувр и Рейксмузей выкупили у Ротшильда за $ 195 000 000 две работы Рембрандта. Приблизительно в то же время картина Павла Сведомского "Поцелуй", была выставлена аукционным домом MacDougall за 80 000, никто не проявил к ней интереса
Гость
17 мая, 17:49
Очень интересно, спасибо!
