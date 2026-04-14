Дима Билан посмотрел и отправил в издательство: кто такая Анна Джейн и как стала самой издаваемой писательницей России

Анна Джейн скончалась в 2023 году. Сейчас она самый издаваемый автор в России Источник: Анна Джейн / Vk.com, Мария Ленц / NGS24.RU

В конце марта в российских кинотеатрах вышла экранизация книги «Твое сердце будет разбито» янг-эдалт-писательницы Анны Джейн, чья жизнь оборвалась в 35 лет. За последние годы ее книги изданы миллионными тиражами и совокупно обошли всех русских классиков. NGS24.RU рассказывает, как писательница шла к славе и в чем феномен ее популярности.

«Твое сердце будет разбито»

Апрель. Вечер воскресенья. Средний зал в кинотеатре зрители забили почти полностью. Показывают «Твое сердце будет разбито» — экранизацию школьного любовного романа писательницы Анны Джейн. В темноте зала сидят девочки и девушки, влюбленные парочки и взрослые женщины, пришедшие с детьми.

Аудитория живо реагирует на некоторые эпизоды: девушки восторженно кричат, когда целуются главные герои; самые младшие, сидя с родителями, напротив, смущенно прячут лица в капюшоны худи. Многие уверенно подпевают корейским айдолам BTS — в саундтреке аж две песни группы.

«Твое сердце будет разбито» — лидер кинопроката середины весны. С даты премьеры (26 марта) в России фильм собрал 564 миллиона рублей, а в Красноярске — родном городе писательницы — 7,2 миллиона, тут его посмотрели около 13,9 тысячи зрителей. Судя по разговорам после воскресного сеанса, не все зрители читали книги Анны Джейн, но многие знают, что это писательница, которая за последние несколько лет стала феноменом в современной русскоязычной литературе.

Настоящее имя Анны Джейн — Анна Потапкина, она родилась в 1988 году в Красноярске. Ее мама Любовь Потапкина рассказывала книжному блогеру Дарье Немковой, что дочь с детства любила книги. Как-то та заявила родителям, что те могут больше не читать ей.

— Говорит: «Я сама умею читать». Ей еще четырех лет не было, — вспоминала Любовь Потапкина. — Ну это пришло не на пустом месте, мы с ней занимались: алфавит, цифры, складывали слова. <…> А тут она это выдает. Я говорю: «Ну прочитай». Даю книгу, простую какую-то, типа «Маша и медведи». Она читает. — «Ты, наверное, ее выучила уже всю? Возьми другую». Даю другую — и она читает. Не так, как взрослый человек, конечно, но читает.

Мама Анны дала единственное интервью Источник: DaryaNemk / Youtube.com

Пробовать писать Аня тоже начала в детстве, примерно в восемь лет, — сперва детские детективы, потом — фэнтези в стиле сериала «Зачарованные» про современных ведьм.

— Первой законченной книгой (кстати, написанной от руки), стала история о старшекласснице, которая однажды стала получать пугающие послания от орудующего в городе маньяка по кличке Волк, — рассказывала сама Анна Джейн в 2018 году.

Получив филологическое образование, она параллельно работала в издательстве, а позже заочно выучилась на психолога и какое-то время трудилась детским психологом. Параллельно продолжала писать, в том числе фанфики, например по «Гарри Поттеру». С 2010 года писательница начала выкладывать свои произведения на сайтах самиздата, где и стали появляться первые читатели и фанаты.

Анна писала романы в жанре young adult (янг-эдалт — «молодые взрослые»). Хотя это направление ориентировано на подростков и молодых людей от 12 до 25 лет, ее книги полюбились читателям всех возрастов. Считается, что именно Анна Джейн стала первым автором в этом жанре в России: до нее здесь была представлена только зарубежная литература.

Причем тут Дима Билан

На бумаге Анна Джейн издавалась с 2014 года, дебютом стал роман «Музыкальный приворот» о студентке, которая попадает в любовный треугольник с участием рок-звезды и своего однокурсника. Помог «обрести книжную плоть» произведению — внезапно — певец Дима Билан. Сама Анна не верила, что ее будут печатать, поэтому не посылала рукописи в издательства.

— Я прекрасно понимала и понимаю, что это некоторый неформат, что пишу я много и с недочетами и так далее и тому подобное, — объясняла она в своем паблике.

Та самая книга Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Так Анна думала до тех пор, пока не стала переписываться со своей читательницей по имени Алена. Та посоветовала ей нанять агента и предложила помочь. На ее фамилию писательница обратила внимание не сразу.

— Сказала, что попросит об одолжении своего брата, который недавно опубликовал автобиографию в одном хорошем издательстве. Покажет ему роман и попросит, чтобы он отправил книгу в издательство с ее рекомендациями, — рассказывала писательница.

Фамилия Алены оказалась Белан, а ее младшим братом — певец Дима Билан (чье настоящее имя Виктор Белан). Тот по ее просьбе отправил рукопись «Музыкального приворота» («МП») в издательство АСТ.

— Через неделю пришел ответ — издательство берет «МП» в печать, и я, если честно, прибалдела, — признавалась Анна читателям в паблике. — Такого я точно не ждала. И глаза у меня были вот такие О___О Чуть позднее мы с издательством АСТ заключили договор на две части «МП».

Это не аномалия

Спустя 12 лет после выхода бумажного дебюта в магазине «Читай-город» книги Анны Джейн лежат на отдельном небольшом столике и занимают целый шкаф по соседству в бесконечном ряду стеллажей. Тома увесистые — по 500–600 страниц — пестрят яркими обложками и названиями: «Твое сердце будет разбито», «По ту сторону отражения», «Красные искры света», «Мой идеальный смерч», «На волнах оригами». Продавщица говорит, что их всегда хорошо разбирают.

С 2018 года писательница работала уже с двумя издательствами. К гиганту АСТ добавился импринт Trendbooks — редакция детского издательства Clever, которая специализируется на молодежных произведениях.

Фильм по книге вышел в конце марта Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На сайте «Читай-города» говорится, что Анна Джейн написала «более 50 сюжетов». «Лента.ру» подсчитала, что в портфолио писательницы — 68 произведений, включая романы, рассказы и интернет-прозу. В том числе 11 книжных серий, однотомники, произведения в соавторстве и рассказы вне серий. Джейн работала в разных жанрах: романтическая проза, городское фэнтези, психологические драмы, молодежные романы.

С 2023 года Анна Джейн находится на вершине книжных рейтингов, суммарно ее книги в России вышли тиражом более 2,1 миллиона экземпляров. В текстах о писательнице стало уже традицией упоминать, что по тиражам за то же время она обошла Достоевского, Булгакова и Стивена Кинга.

— Я часто слышу, что «подростки не читают», что у них «клиповое мышление», «СДВГ как эпидемия» и прочее, — комментирует феномен Анны писатель Дмитрий Захаров. — В эту картину популярность Анны Джейн и ее тиражи в сотни тысяч экземпляров не вписываются. Старшие поколения, видимо, ждут, что младшие непременно должны взяться за Достоевского, на худой конец — за «Как закалялась сталь». И, не дождавшись, делают оригинальный вывод — «молодежь уже не та».

Подростки не перестали читать, продолжает Захаров: «Это мы не сумели убедить, что им нужна наша взрослая литература».

— В книгах Анны Джейн (я совсем не поклонник, но) нет менторского тона взрослого, который знает, «как надо», — объясняет писатель. — Есть проживание ошибок, токсичных отношений, первой любви. Взрослая литература часто требует жизненного опыта для сопереживания. Янг-эдалт дает опыт здесь и сейчас.

А еще книги Анны Джейн (и янг-эдалт в целом) выполняют функцию якоря в мире каждодневного информационного шторма. У них понятная предсказуемая структура. Их отличительная особенность — серийность, которая делает чтение ритуалом, и которая позволяет подростку возвращаться в знакомый мир. Долгое время в русской литературе существовала пропасть между «детской» и «взрослой» ее частью. Янг-эдалт заполнил эту лакуну, обратив внимание на тех, кому 14+ лет.

Стоит отбросить иллюзии. Ни школа, ни — шире — «прививание любви к чтению» через насилие никого не заставят читать. Чтению способствует только искренний интерес. Именно поэтому тиражи Анны Джейн — не аномалия. Создать текст, который удерживает внимание 400 страниц, — колоссальная профессиональная работа, независимо от жанра. Создать текст, который сотни страниц удерживает внимание подростка (вспомним про якобы клиповое мышление), — задача с двумя, если не с тремя звездочками.

Примерно об этом же говорила и мама Анны Любовь Потапкина в интервью. Со слов женщины, к дочери часто подходили девочки и рассказывали, что Анна помогла им своими книгами.

— Многие подростки не идут [делиться своими проблемами] к маме или [другим родственникам]. Им нужен человек, который бы как-то помог, — считает Любовь.

Полки с Анной Джейн — посередине Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

За что критикуют книги Анны Джейн

В то же время некоторые читатели критикуют работы писательницы: структуру, персонажей и тематику.

Например, в отзывах выделяют претензии к автору за обилие клише и предсказуемость сюжета: в той же дилогии «Твое сердце будет разбито» сюжет строится на классическом противостоянии «крутого парня и правильной девушки», которые в итоге влюбляются. Некоторые отмечали шаблонность персонажей: «не такая, как все» главная героиня и популярный парень-красавчик с ранимой душой, которого способна понять только она.

Другие читатели указывали на избыток случайных совпадений в сюжете, самоповторы и однообразие, а кому-то не нравилась излишняя мечтательность и утрированность. Например, то, что во второй части «Твое сердце будет разбито» герой неправдопобно радикально изменился ради возлюбленной, оставив свое главное увлечение в жизни — гонки.

Сама Анна Джейн признавалась, что не любит читать свои книги, потому что всегда видит, над чем бы еще могла поработать:

— Мне хочется сесть, открыть роман и править его до того самого результата, который будет полностью меня удовлетворять. Но я понимаю, что это утопия и что я могу править так до бесконечности. Поэтому стараюсь переключаться на новые книги и делать их лучше. <…> Мой страх — написать книгу, которая будет неинтересна читателям, той аудитории, что остается со мной и моими героями.

Отвечая в интервью на вопрос, что важнее — что именно писать или как писать, Анна выбрала второй вариант: «Можно взять любой штамп и обыграть его так, что люди будут читать взахлеб».

«Ей не хватило времени»

Анна Джейн ушла на заре своей славы, в 35. Первого февраля 2023 года родственники писательницы сообщили, что она умерла из-за острой сердечной недостаточности. К тому моменту она только становилась самым издаваемым автором. По информации NGS24.RU, Анна Джейн при жизни стала писателем-миллионером. Сейчас права на произведения и мерч принадлежат родителям девушки.

Как говорила ее мама Любовь Потапкина, Анна не успела в полной мере застать известность.