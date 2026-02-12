В Ярославле объявили об открытии ТЮЗа. Когда в обновленном здании пройдет первый спектакль

Ярославский ТЮЗ на площади Юности начнет работать после масштабного ремонта 15 февраля 2026 года. В этот день на сцене пройдет премьера сказки «По щучьему велению» (3+). Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня испытательная лаборатория МЧС успешно провела проверку систем пожарной безопасности в зрительном зале Ярославского ТЮЗа. По итогу сняты последние два замечания. Это значит, что все недочеты, обозначенные надзорными органами, устранены», — рассказал глава региона у себя в соцсетях 12 февраля.

Как объяснил губернатор, во время проведения капремонта пришлось столкнуться с проблемами, из-за чего завершение работ затянулось.

«Капремонт здания, продолжавшийся несколько лет, по сути, был настоящей реконструкцией, и в процессе мы столкнулись с серьезными проблемами. В том числе сильно менялись требования пожарной безопасности. Потребовалась дополнительная кропотливая работа, чтобы здание соответствовало самым современным и строгим критериям», — объяснил Михаил Евраев.

Ремонт длился несколько лет

Напомним, ярославский ТЮЗ закрыли на ремонт в 2022 году. Планировалось, что обновленный театр откроют в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено. Пока здание находилось на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступали на других сценах.

В здании на улице Свободы, 23 заменили кровлю, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцен и окна. Также обновили систему пожарной безопасности. На реставрацию потратили более одного миллиарда рублей. Подробнее о проведенных работ мы рассказывали в этом материале.

В конце 2025 года на сайте ТЮЗа начали продавать билеты на спектакли, запланированные на конец декабря и январь 2026-го. Однако ближе к делу сообщили об отмене спектаклей.