В Ярославле задерживается открытие ТЮЗа после ремонта. В чем причина

Почему не открывают ТЮЗ в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском ТЮЗе ждут получения паспорта безопасности здания после ремонта. После этого можно будет подать документы на введение объекта в эксплуатацию.

«Потребовалось дооснащение здания дополнительными противопожарными дверями, в том числе в зрительных залах. Их изготавливают по индивидуальному заказу с сохранением стилистики исторического облика дверей в здании», — сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

В середине сентября власти объявили поиск подрядчика, который установит противопожарные двери. Стоимость контракта составила семь миллионов рублей. Министр культуры уточнила, что их установку должны завершить до середины декабря. Получается, что осенью 2025 года театр не откроется, как это обещали ранее.

«Потребовалась и замена кресел в зрительном зале ТЮЗа в связи с новыми требованиями: железное основание. До изменений допускалось деревянное основание, — отметила министр культуры. — Мы обязаны соблюдать все требования, выполнять условия надзорных органов и обеспечить безопасность юных зрителей на надлежащем уровне».

Напомним, что в Ярославле объединяют три театра: ТЮЗ, Кукольный и Камерный. Власти обещают, что юридические изменения не затронут творческую составляющую театров. У учреждений будет единый административный состав.

По словам губернатора Михаила Евраева, это позволит освободить средства на увеличение зарплат актерам и другим сотрудникам театра. При этом часть труппы выступает против объединения.

По данным регионального министра культуры, сейчас основные работы в здании ТЮЗа завершены, творческие коллективы переехали и работают над новыми постановками.

«Творческие команды формируют репертуар уже на 2026–2027 годы», — уточнили в правительстве Ярославской области.