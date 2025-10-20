НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

с-в.

 757мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Отобрали квартиру из-за кредита
На Соколе сдали новый дом
Построят новый микрорайон
«Умные решения» в недвижимости
Реорганизация спортшкол
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Ретро Ярославль
Бизнес по-женски
Новый сериал
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Город Объединяют театры В Ярославле задерживается открытие ТЮЗа после ремонта. В чем причина

В Ярославле задерживается открытие ТЮЗа после ремонта. В чем причина

Театр обещали открыть осенью 2025 года

529
Почему не открывают ТЮЗ в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему не открывают ТЮЗ в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему не открывают ТЮЗ в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском ТЮЗе ждут получения паспорта безопасности здания после ремонта. После этого можно будет подать документы на введение объекта в эксплуатацию.

«Потребовалось дооснащение здания дополнительными противопожарными дверями, в том числе в зрительных залах. Их изготавливают по индивидуальному заказу с сохранением стилистики исторического облика дверей в здании», — сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

В середине сентября власти объявили поиск подрядчика, который установит противопожарные двери. Стоимость контракта составила семь миллионов рублей. Министр культуры уточнила, что их установку должны завершить до середины декабря. Получается, что осенью 2025 года театр не откроется, как это обещали ранее.

«Потребовалась и замена кресел в зрительном зале ТЮЗа в связи с новыми требованиями: железное основание. До изменений допускалось деревянное основание, — отметила министр культуры. — Мы обязаны соблюдать все требования, выполнять условия надзорных органов и обеспечить безопасность юных зрителей на надлежащем уровне».

Напомним, что в Ярославле объединяют три театра: ТЮЗ, Кукольный и Камерный. Власти обещают, что юридические изменения не затронут творческую составляющую театров. У учреждений будет единый административный состав.

По словам губернатора Михаила Евраева, это позволит освободить средства на увеличение зарплат актерам и другим сотрудникам театра. При этом часть труппы выступает против объединения.

По данным регионального министра культуры, сейчас основные работы в здании ТЮЗа завершены, творческие коллективы переехали и работают над новыми постановками.

«Творческие команды формируют репертуар уже на 2026–2027 годы», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Всё про объединение театров читайте в нашем специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТЮЗ Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
49 минут
Занятно. Требования по пожарным дверям существуют давно. Требование по креслам тоже появились не сегодня и даже не вчера, а после Крокуса. Обо всем этом и подрядчик и Заказчик не могли не знать.
Гость
56 минут
Воруют....
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление