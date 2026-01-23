НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

1 м/c,

ю-в.

 761мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Самолеты в Нарьян-Мар
Отзывы о роддомах
Новый дом на месте казармы
Хотят объединить колледжи
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Культура В ярославском ТЮЗе отменили спектакли до конца января

В ярославском ТЮЗе отменили спектакли до конца января

Как вернуть деньги за купленные билеты

44
В Ярославском областном суде прокомментировали ситуацию | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославском областном суде прокомментировали ситуацию | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославском областном суде прокомментировали ситуацию

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В ярославском ТЮЗе отменили запланированные на январь 2026 года спектакли. Об этом администрация театра сообщила на официальном сайте 23 января.

Вернуть билеты можно в местах их приобретения. Всего отменили пять постановок:

  • «Ревизор» (12+) — 23–25 января;

  • «Ленинградская симфония» (12+) — 28 января;

  • «Разыскивается Карлсон» (6+) — 29 января;

  • «Примадонны» (16+)  — 30 января;

  • «Морской волк» (6+) — 31 января.

Напомним, 23 декабря 2025 года Кировский районный суд в Ярославле приостановил работу Ярославского ТЮЗа из-за нарушения правил противопожарной безопасности. В этот день планировали провести первую губернаторскую елку, с которой ТЮЗ должен был открыться после долгого ремонта.

Спустя месяц после решение суда в ТЮЗе, по данным источника 76.RU, продолжают работу над устранениями нарушений. В Ярославском областном суде также добавили, что новых протоколов касательно работы театра не поступало, а назначенное ранее административное наказание не продлевается.

Это не первая отмена запланированных спектаклей. Аналогичное решение принималось на декабрьскую афишу. На другие площадки их переносить не стали. Показы должны были состояться после открытия. Сотрудники театра извинялись за доставленные неудобства.

«Мы разделяем ваше разочарование. Вся наша команда — от технических служб до артистов — работала сутками, чтобы успеть к сроку. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы в кратчайшие сроки устранить препятствия и наконец-то, честно и безопасно, открыться для вас», — комментировали в театре в декабре 2025 года.

Напомним, Ярославский ТЮЗ на улице Свободы, 23 закрыли на ремонт в 2022 году. Планировалось, что обновленный театр откроют в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено. Пока здание находилось на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступали на других сценах.

К слову, на реставрацию потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. Подробнее о проведенных работ мы рассказывали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ТЮЗ Спектакль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
5 минут
Понятно, что безопасность превыше всего, но жаль зрителей.
Гость
2 минуты
Ремонт — это хорошо, но когда будут показы?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем