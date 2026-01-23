В ярославском ТЮЗе отменили спектакли до конца января

В Ярославском областном суде прокомментировали ситуацию Источник: Артем Бауман / 76.RU

В ярославском ТЮЗе отменили запланированные на январь 2026 года спектакли. Об этом администрация театра сообщила на официальном сайте 23 января.

Вернуть билеты можно в местах их приобретения. Всего отменили пять постановок:

«Ревизор» (12+) — 23–25 января;

«Ленинградская симфония» (12+) — 28 января;

«Разыскивается Карлсон» (6+) — 29 января;

«Примадонны» (16+) — 30 января;

«Морской волк» (6+) — 31 января.

Напомним, 23 декабря 2025 года Кировский районный суд в Ярославле приостановил работу Ярославского ТЮЗа из-за нарушения правил противопожарной безопасности. В этот день планировали провести первую губернаторскую елку, с которой ТЮЗ должен был открыться после долгого ремонта.

Спустя месяц после решение суда в ТЮЗе, по данным источника 76.RU, продолжают работу над устранениями нарушений. В Ярославском областном суде также добавили, что новых протоколов касательно работы театра не поступало, а назначенное ранее административное наказание не продлевается.

Это не первая отмена запланированных спектаклей. Аналогичное решение принималось на декабрьскую афишу. На другие площадки их переносить не стали. Показы должны были состояться после открытия. Сотрудники театра извинялись за доставленные неудобства.

«Мы разделяем ваше разочарование. Вся наша команда — от технических служб до артистов — работала сутками, чтобы успеть к сроку. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы в кратчайшие сроки устранить препятствия и наконец-то, честно и безопасно, открыться для вас», — комментировали в театре в декабре 2025 года.

Напомним, Ярославский ТЮЗ на улице Свободы, 23 закрыли на ремонт в 2022 году. Планировалось, что обновленный театр откроют в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено. Пока здание находилось на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступали на других сценах.