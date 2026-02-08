В кинотеатрах вышел фильм про адмирала, снятый в Ярославской области. Подробности

С 5 февраля вышел на большие экраны фильм, частично снятый в Ярославской области. В кинотеатрах по всей России начался показ исторической картины «Тайна адмирала Ушакова» (12+).

«Этот фильм о святом, о великом военачальнике адмирале Федоре Федоровиче Ушакове — это была особая ответственность! Я рад, что эта инициатива увенчалась таким успехом! Уверен, этот фильм всех нас вдохновит!» — процитировали слова начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова в пресс-службе главы Республики Мордовии.

О чем картина

Фильм, посвященный именитому флотоводцу, был снят московской кинокомпанией «Аллюр-Фильм» при участии компании «СОЛАР», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проходили осенью 2024 года в Ярославской области, для этого набирали массовку среди ярославцев. Часть сцен также снимали в Мордовии.

В центре сюжета — Федор Ушаков во времена Отечественной войны 1812 года. Его сыграл Юрий Беляев. Кроме того, в кадре также появились Михаил Боярский, Станислав Дужников, Анатолий Просалов, Константин Соловьев и другие звезды отечественного кино.

В афишах кинотеатров Ярославля фильм, по данным на 8 февраля, не представлен.