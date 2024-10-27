«Условия тотального запрета»: известный ярославский оператор — о работе с федеральными киношниками

Оператор БПЛА рассказал о съемках кино Источник: Александра Давидик / T.me











Ярославская область десятилетиями становится площадкой для съемок кино и сериалов. Здесь были сняты шедевры советского кино, например, «Афоня» (12+) или «Кин-дза-дза» (12+) и хиты современности — «Аритмия» (18+), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) и другие картины. Счет проектов перевалил за сотню.

Киношники могут найти разноплановые локации: замок, уютные деревеньки, советскую застройку и не только. Не раз Ярославия притворялась другими регионами. Однако в последние годы процесс создания фильмов и сериалов столкнулся с рядом трудностей — в частности, с запретом на использование квадрокоптеров.

Как оформить разрешение на полет

Александр Давидик работает на творческих и коммерческих съемках Источник: Александр Давидик / T.me

Теперь полеты согласуются с правительством, на подъем «птички» нужно получить разрешение. Такая бумага есть у видеографа, оператора коптера Александра Давидика. В беседе с 76.RU он раскрыл изнанку съемочного процесса.

— У меня есть разрешение на полеты над центральными и Заволжским районами Ярославля. Остальное получается в частном порядке при выполнении условий регламента о выдаче разрешений на использование БПЛА. Каждый полет согласовывается отдельно с конкретной администрацией, где будет проходить полет. Требуется подача заявления на полет, план полета и документы на пилота и коптер, — рассказал Александр.

Не каждая приезжая съемочная группа готова заниматься согласованиями, проще позвать в команду кого-то из местных. Александр Давидик регулярно получает приглашения на съемки.

Погони и красивые виды

География съемок — вся область Источник: Александр Давидик / T.me

Только в этом году он принял участие в семи проектах: фильме «Чистый лист» (18+), сериалах «Мафия — дело семейное» (18+) с Александром Робаком и «Учитель года» с Аристархом Венесом, «Тайны Адмирала Ушакова», детективном триллере «Хороший папа», фильме о малой родине «Встречные», короткометражном сериале «Начнем все снова» (у последних проектов возрастной ценз пока не определен. — Прим. Ред.).

Александра зовут не только для съемок фильмов или сериалов, он также помогает при создании туристической программы. Например, участвовал в съемках телепередачи «Поехали» (12+) для Первого канала.

— Я работаю часто, особенно в последнее время. Думаю, за 10 лет профессиональных съемок все местные организаторы съемочного процесса в Ярославле и области меня знают и поэтому обращаются, если нужны съемки или архивные планы с воздуха, — поделился Александр Давидик.

Александр по работе удается пообщаться с звездами российского кино. На фото — Станислав Дужников Источник: Александр Давидик / T.me

Зачастую съемочная смена длится несколько часов Источник: Александр Давидик / T.me











В большом кино в задачи оператора входит набор художественной картинки для обозначения места, где происходит действие, или же съемка динамичной сцены.

— В Рыбинске это была погоня через дворы на велосипедах, пришлось влетать в арку и вылетать из нее одним планом, были съемки по улицам левобережного Тутаева, там отсняли сцены с проездами игровых автомобилей по улицам города, — рассказал Александр. — По сценарию задач бывает много, но есть и простые заявочные планы нейтральных природных или городских мест.

Секреты съемок

Одна из недавних смен была в Рыбинске, в поселке ГЭС-14 Источник: Александр Давидик / T.me











Съемочный день может длиться разное количество времени. На последних работах Александр провел в Рыбинске 12 часов, в Тутаеве — 8 часов, в Гаврилов-Яме — 4 часа. По словам оператора, съемочной команде из Ярославля, которые должны по несколько дней присутствовать на площадке, арендуют квартиры, чтобы не приходилось ездить туда-сюда. Оплата за съемки не разглашается по контракту.

Несмотря на то, что Александр становится непосредственным участником съемок, в детали сценария его, зачастую, не посвящают, а лишь дают сведения о конкретной сцене, пояснения о том, что делает герой. За день на съемках со всех камер набирается почти терабайт материала.

— Оплачивают работу посменно, бывает почасовая оплата, если нужно отснять что-то конкретно с воздуха за несколько часов, — пояснил Александр. — В условиях тотального запрета на полеты в 2023 году начали всё больше спрашивать архивный контент, отснятый в любой сезон года, в основном это, конечно, летние съемки.

У меня по Ярославлю и области столько материала, что можно делать фильмы только из коптерных планов. Александр Давидик видеограф, оператор коптера

Видеограф снимает Ярославль более 6 лет Источник: Александр Давидик / T.me