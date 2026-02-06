«Доброфест» в Ярославской области официально всё. Куда переезжает популярный рок-фестиваль

«Доброфест» официально уходит из Ярославской области Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Ярославский музыкальный фестиваль «Доброфест» официально переехал в Москву. Об этом сообщили организаторы в своем телеграм-канале 5 февраля.

Сообщается, что в 2026 году фестиваль (18+) возобновит свою деятельность на новой площадке Кинопарка Москино. Площадка находится в Новой Москве, Троицком округе — в 28 км от МКАД и 2 км от ЦКАД. Первые выступления пройдут 4 и 5 июля.

«Переезд — это всегда испытание даже в наиболее спокойные времена. Но в нашей истории не было легких дорог. Именно поэтому сейчас важно сказать: мы идем дальше вместе с вами и благодарим тех, кто верил в нас и поддерживал. Мы начинаем новую главу», — прокомментировали организаторы «Доброфеста».

Ежегодный фестиваль «Доброфест» проводился с 2010 года на территории аэродрома «Левцово» под Ярославлем. В рамках этого мероприятия на протяжении нескольких дней выступали известные рок-группы, среди которых «Король и Шут», Lumen, «План Ломоносова» и другие.

В 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса фестиваль отменяли. В 2022-м «Доброфест» состоялся, сотни людей отжигали в Левцове под любимые хиты рок-музыкантов. В 2023 году мероприятие отменили, объяснив причину вопросом безопасности. Организаторы обещали «обязательно вернуться в следующем году», но этого не случилось.

В 2024 году «Доброфест» опять не состоялся. Весной этого же года организаторы сообщили, что для проведения мероприятия найдена новая площадка. Комментировать причины ухода из региона они не стали, уточнив, что «история фестиваля в Ярославской области завершена».

В 2025 году фанаты рок-музыки также остались без «Доброфеста», его перенесли на год. Организаторы сообщили, что не получили должной поддержки и согласования от руководителей новой площадки.

В январе 2026 года стало известно, что организаторы ООО «Доброфест» запросили грант в размере 6 млн 862 тыс. рублей на проведение мероприятия. По предварительной информации, на фестивале смогут выступить как профессиональные артисты, так и начинающие молодые коллективы.