«Мы сожалеем»: организаторы объявили об отмене проведения «Доброфеста»

Организаторы объявили о переносе «Доброфеста» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Организаторы отменили проведение рок-фестиваля «Доброфест» (16+) летом 2025 года. Музыкальное мероприятие перенесли на следующий год.

«Мы сожалеем, что затянули с новостями. Но сейчас готовы рассказать о текущем положении дел», — сообщили организаторы в соцсетях 20 июня.

По их словам, возникли проблемы с решением организационных вопросов.

Когда будет новый «Доброфест»

Мероприятие должно было пройти с 3 по 5 июля. Напомним, ранее стало известно, что фестиваль перестанут проводить на территории Ярославской области. По словам организаторов, еще в 2024 году им удалось найти новую площадку.

«Мы были готовы выполнить все требования, включая беспрецедентные меры безопасности, но в итоге не получили необходимого согласования и поддержки. То, что весной 2024 года казалось реальным и предсказуемым, к Новому году начало рассыпаться», — указано в обращении организаторов.

Весной 2025 года представителям фестиваля пришлось начинать с начала.

«DOBROFEST находится в процессе реструктуризации. Мы заново выстраиваем организационную модель фестиваля, ведём переговоры с партнёрами, адаптируемся к новым условиям и стремимся соответствовать современным требованиям — и аудитории, и времени. С 2022 года многое изменилось, и мы не можем игнорировать эту реальность», — добавили организаторы.

Продюсер Сергей Силушин обратил внимание, что фестиваль будет перезапущен в 2026 году.

«DOBROFEST жив. Мы не ставим точку. За последний год мы проработали множество вариантов и видим перспективу. Но перезапуск требует времени. Фестиваль такого масштаба — это огромная работа, и она не прекращается ни на день. Мы обязательно вернёмся. И сделаем это так, как вы ждёте — актуально, честно, мощно», — прокомментировал Сергей Силушин.

Когда отменили «Доброфест»

Фестиваль «Доброфест» проводился на территории ярославского аэродрома Левцово с 2010 года и был одним из ожидаемых музыкальных событий в Ярославской области. Левцово разбивали на несколько зон со сценами, концертная программа была рассчитана на четыре дня. В разные годы на «Доброфесте» выступали рок-группы «Король и шут», «Смысловые Галлюцинации», «Пилот», «Кукрыниксы», КняZz, «Гудтаймс» и другие популярные музыканты.

Фестиваль впервые отменили в 2020-м году на фоне пандемии коронавируса, аналогичное решение отказаться от проведения музыкального мероприятия было принято в 2021 году. В 2022 году «Доброфест» провели. Сотни фанатов отжигали под рок-хиты на территории аэродрома Левцово.

«Доброфест» ждали и в 2023-м. Но за три недели до мероприятия организаторы объявили об отмене. Это объяснили вопросом безопасности. В 2024-м году фестиваль также не состоялся.