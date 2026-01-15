НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения «Доброфест» ушел из Ярославской области. Где хотят провести фестиваль в 2026 году

«Доброфест» ушел из Ярославской области. Где хотят провести фестиваль в 2026 году

Рассказываем, что в планах у организаторов

Где хотят провести «Доброфест» в 2026 году

Фестиваль «Доброфест» (16+), который раньше традиционно проводили под Ярославлем, в 2026 году может пройти в Москве. Организаторы планируют задействовать для этого кинопарк «Москино», расположенный в столичном Краснопахорском поселении. Информация об этом размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Указано, что организатор ООО «Фестиваль Доброфест» запросил грант в 6 млн 862 тысячи 92 рубля. Общая сумма расходов на проведение мероприятия — 56 млн 912 тысяч 92 рубля.

«Цель: продвижение русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодежи и взрослого населения путем проведения фестиваля „Доброфест“ в 2026 году», — говорится в описании мероприятия.

Также сказано, что за 11 лет существования фестиваля сложился портрет посетителя «Доброфеста». 55% целевой аудитории составляют жители Москвы и Московской области, 20% — Ярославской области, 15% — г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10% целевой аудитории составляют жители других регионов России.

«К участию в фестивале „Доброфест“ приглашаются не только профессиональные артисты, но молодые исполнители и музыкальные коллективы со всей России. Таким образом, география проекта затрагивает всю страну, включая новые регионы», — говорится в описании проекта.

Дата проведения мероприятия пока не указывается. Организаторы еще не запустили продажу билетов.

История «Доброфеста»

Фестиваль «Доброфест» с 2010 года ежегодно проводили на территории аэродрома «Левцово» под Ярославлем. Там на четыре дня разбивали несколько сцен, где выступали музыканты. Среди исполнителей, принимавших участие в «Доброфесте», была даже легендарная группа «Король и Шут», а еще множество других.

В 2020 в 2021 годах из-за пандемии коронавируса фестиваль отменяли. В 2022 году, спустя два года отсутствия, «Доброфест», все же, провели. Сотни любителей тяжелой музыки отжигали под рок-хиты.

«Доброфест» ждали и в 2023-м. Но за три недели до мероприятия организаторы объявили об отмене. Тогда решение объяснили вопросом безопасности, а деньги за билеты пообещали вернуть.

Весной 2024 года организаторы заявили, что для проведения мероприятия нашли новую площадку. Комментировать причины ухода из региона они не стали, уточнив лишь, что «история фестиваля в Ярославской области завершена».

В 2025 году «Доброфест» тоже не состоялся — его перенесли на следующий год. Тогда организаторы откровенно рассказали о причинах такого решения.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
