«Увидимся позже»: Маколей Калкин оставил трогательное послание своей экранной маме Кэтрин О'Хара

Актеры поддерживали теплые отношения после съемок в фильме «Один дома» Источник: culkamania / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль Кевина в фильмах «Один дома» опубликовал трогательный пост после сообщения о смерти своей коллеги Кэтрин О'Хара. Он написал об этом в соцсетях.

«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал. Но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже», — написал он в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Кэтрин О'Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском Торонто в многодетной семье ирландцев. На экранах она впервые появилась в 1975 году, сыграв роль горничной в спецвыпуске шоу канадских комиков Уэйна и Шустера. В начале 80-х годов стала получать заметные роли в канадском кино. После этого актриса снималась в голливудских фильмах: «После работы», «Битлджус». По-настоящему она стала знаменитой после роли в семейной комедии «Один дома».