«Увидимся позже»: Маколей Калкин оставил трогательное послание своей экранной маме Кэтрин О'Хара

Мама Кевина внезапно скончалась на 72-м году жизни

Актеры поддерживали теплые отношения после съемок в фильме «Один дома» | Источник: culkamania / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актеры поддерживали теплые отношения после съемок в фильме «Один дома» | Источник: culkamania / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актеры поддерживали теплые отношения после съемок в фильме «Один дома»

Источник:

culkamania / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль Кевина в фильмах «Один дома» опубликовал трогательный пост после сообщения о смерти своей коллеги Кэтрин О'Хара. Он написал об этом в соцсетях.

«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал. Но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже», — написал он в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Кэтрин О'Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском Торонто в многодетной семье ирландцев. На экранах она впервые появилась в 1975 году, сыграв роль горничной в спецвыпуске шоу канадских комиков Уэйна и Шустера. В начале 80-х годов стала получать заметные роли в канадском кино. После этого актриса снималась в голливудских фильмах: «После работы», «Битлджус». По-настоящему она стала знаменитой после роли в семейной комедии «Один дома».

Американская актриса Кэтрин О'Хара скончалась накануне. Информацию об этом подтвердил ее менеджер. Причина смерти пока не установлена.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Фильм Шоу-бизнес Культура Кино
