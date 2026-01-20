НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле продадут самовар с автографом Шамана

В Ярославле продадут самовар с автографом Шамана

Торги пройдут 30 января

Самовар с автографом Шамана продадут на торгах в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Самовар с автографом Шамана продадут на торгах в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Народный фронт | Ярославская область / Telegram

В Ярославле продадут самовар с автографом певца Шамана. Об этом сообщили в региональном отделении Всероссийского Народного фронта.

Синий с узорами самовар, на котором красуется надпись «Я русский», нанесенная рукой Ярослава Дронова (он же SHAMAN), и автограф артиста, выставят на торги на благотворительном аукционе «Открывая сердца» 30 января. Мероприятие пройдет в Ярославле. Средства, вырученные во время акции, направят в помощь многодетным семьям погибших бойцов СВО из разных округов региона.

В Народном фронте добавили, что также среди лотов аукциона будет картина, созданная легендарным хоккеистом Андреем Коваленко, гитары с автографами актеров Романа Курцына и Дмитрия Певцова, певца Дениса Майданова.

Напомним, 16 января в Ярославле прошел сольный концерт Шамана. Вместе с ним в Ярославль приехала его супруга — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она высказала свое мнение по ситуацию с комиком Александром Гудковым, которого оштрафовали за пародию на песню Шамана «Я русский».

Шаман исполнил для зрителей свои хиты и новые песни, поделился фактами о своей жизни и закружил Екатерину Мизулину в танце на глазах у фанатов.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Шаман Самовар Автограф
Гость
1 час
Интересно, сколько самовар может стоить на торгах.
Гость
13 минут
В Ярославле продадут тарелку с автографом певицы Надежды Бабкиной . Об этом сообщили в региональном отделении Всероссийского Народного фронта.
Гость
Рекомендуем