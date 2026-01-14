«О, как я страдал»: фиктивный брак и самая большая любовь Игоря Золотовицкого

Актер дожил до 64 лет и за это время сыграл более сотни ролей Источник: Артем Геодакян / ТАСС

«Я не смешливый человек, но люблю смешить», — часто повторял актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Из-за задорного характера некоторые думали, что его путь начинался с игры в КВН. Однако на самом деле Игорь Яковлевич пришел в театр не через юмор, а через завод и долгие смены у станка. Правда, о своих трудностях он рассказывать не любил и до самой смерти предпочитал жалобам на жизнь хорошую шутку.

«Я, между прочим, слесарь 3-го разряда!»

Игорь Яковлевич появился на свет в 1961 году в Ташкенте. Притом его родители могли совсем никогда не встретиться: мама родилась на Украине, папа — в Смоленске. Однако во время войны их эвакуировали в Ташкент, где они познакомились и поженились.

— Родители у меня были замечательные люди. И простые: из-за войны остались без хорошего образования. Папа работал механиком на железной дороге. Мама сначала трудилась на заводе, потом устроилась в кафе-мороженое при Центральном парке. А затем была заведующей буфетом при кассе «Аэрофлота» в гостинице «Россия», — вспоминал Золотовицкий.

Благодаря отцу, который работал на железной дороге, Игорь Золотовицкий часто путешествовал Источник: кадр из программы «Наедине со всеми» (16+), Первый канал, 2020 год

Жила семья скромно. Но жаловаться на жизнь было не в их характере, даже когда в городе случилось землетрясение, они лишились дома и были вынуждены ютиться у родственников.

— Ту ночь хорошо запомнил, мне было пять лет. Наш дом оказался рядом с эпицентром, мы еле успели выскочить из разрушающегося здания, оно развалилось, — поделился в одном из интервью Игорь Яковлевич.

Только повзрослев, Золотовицкий осознал, что денег не хватало и ситуацию спасала лишь находчивость родителей. У его мамы был удивительный дар — она умела находить общий язык с любым человеком. Золотовицкий хорошо помнил, как в поезде, стоило им занять место, как мама уже через несколько минут оживленно разговаривала с соседями и те становились ее друзьями.

После поездок у родителей Игоря Яковлевича появлялись друзья, через которых можно достать всё: от дефицитной колбасы до новой рубашки сыну.

Умение мамы быть обаятельной и заводной передалось и Золотовицкому. Многие даже полагали, что он с детства писал шутки и играл в команде КВН, но это не так. Весь свой артистизм он проявлял только в драматическом кружке при местном Дворце пионеров.

Над Золотовицким часто шутили, что он дальний родственник Пола Маккартни Источник: кадр из программы «Наедине со всеми» (16+), Первый канал, 2020 год

Несмотря на то что родители Игоря Яковлевича были далеки от мира искусства, они поддержали желание сына стать актером. После школы Золотовицкий засобирался в Москву поступать в МХАТ. Он выучил отрывок, уложил вещи, договорился с папой, чтобы бесплатно доехать на поезде до столицы, но все сборы были напрасными: он не рассчитал время и опоздал на прослушивания.

— Тогда мне сказали: «Хочешь — поступай через год, но иди-ка ты поработай сначала». И я пошел на 84-й ремонтный авиазавод. Я, между прочим, слесарь 3-го разряда! — с гордостью рассказывал Золотовицкий.

Работать на заводе было непросто. Приходилось вставать в пять утра, целый день стоять у станка. Пока старшие коллеги могли за пару дней сделать недельную норму, худенькому и совсем молодому Золотовицкому приходилось трудиться за троих, чтобы всё успеть. Однако позднее он считал, что именно этот период закалил его характер и показал, что любые трудности в жизни можно преодолеть, если захотеть.

«О, как я страдал!»

Через год Золотовицкий снова отправился покорять столицу. Правда, на этот раз он учел прежние ошибки и на заработанные деньги купил билет на самолет. Вторая попытка оказалась удачной. Он поступил в Школу-студию МХАТ и получил комнату в общежитии, которую делил с другими будущими звездами кино, например с Алексеем Гуськовым.

Приятную новость омрачило лишь одно событие. В Ташкенте у Золотовицкого осталась его любимая девушка. Он мечтал на ней жениться и верил, что она дождется его возвращения, но та выбрала другого.

— Мне тогда казалось, что мое чувство к девочке-соседке на всю жизнь. Но отношения закончились после моего переезда в Москву. Через полгода, когда я прилетел домой на каникулы, узнал о ее измене. О, как я, тогда семнадцатилетний, страдал! — поделился Игорь Яковлевич.

Источник: кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи», реж. Василий Пичул, студия «Подарок», 1989 год

От несчастной любви Золотовицкий даже заболел и слег, но, как оказалось, время всё лечит. Вскоре девочка-соседка забылась, и все мысли заняла учеба и еще более насущная проблема — где найти еду, если денег совсем нет. Спасали только родители, которые отправляли поездом гостинцы.

— Папа у меня был знатным кулинаром, все обожали его баклажанную икру. Помню, как из Ташкента в Москву настоящие обозы с этой икрой нам, вечно голодным студентам, приходили. А еще варенье с орехами, дыни и арбузы… — с улыбкой вспоминал студенчество Игорь Яковлевич.

Накормить родители хотели не только Золотовицкого и его друзей, но и руководство МХАТ. В то время театр возглавлял Олег Ефремов. Для Игоря Яковлевича кумир был недосягаем, но для мамы Золотовицкого он был обычным человеком, путь к сердцу которого лежит через желудок.

— Когда после поступления в Школу-студию МХАТ я вернулся в Ташкент, мама у меня спросила: «А кто главный во МХАТе?» Я ответил: «Ефремов». — «Тогда передай ему дыню». — «Да как я передам, он меня знать не знает! Он же на другом уровне Вселенной находится». — «А ты просто зайди к нему в кабинет и скажи: „Олег Николаевич, это вам от мамы“», — всю жизнь помнил разговор с мамой Золотовицкий.

Дыню Золотовицкий так и не подарил, но найти подход к руководителю всё же смог. Ефремов обратил внимание на талант Золотовицкого еще во время его учебы, а после выпуска предложил остаться в труппе театра. Игорь Яковлевич не смог отказать.

«На свидание не явилась, но замуж вышла»

Согласиться работать в МХАТе было легко, а устроиться — совсем нет. У Золотовицкого не было московской прописки, поэтому и взять его не могли. Пришлось идти на хитрость и быстро найти себе жену. На фиктивный брак согласилась подруга актера Елена Мясникова. Союз был лишь дружеским, и после того, как Игорь Яковлевич получил работу, они развелись.

Источник: кадр из фильма «Роман ужасов» (16+), реж.Александр Самойленко, кинокомпания «Студия IV», 2005 год

Хотя Золотовицкий и был актером известного театра и в 80-е ему стали предлагать первые, хоть пока и второстепенные роли, Казановой он никогда не был. Наоборот, всё свободное время он проводил на репетициях, капустниках, съемках. Когда же найти время на любовь?

Спутница на всю жизнь нашла его сама. Однажды он ехал с другом в поезде и увидел красивую девушку. Он попытался познакомиться, но узнал лишь, что незнакомку зовут Вера и она художница. Как бы ни пытался Золотовицкий произвести впечатление на очаровательную попутчицу, всё было без толку. Как позднее узнал Игорь Яковлевич, девушке больше понравился его друг, а чтобы как-то отделаться от надоевшего ухажера, она даже соврала и не сказала, что работает актрисой.

— Я серьезно решил ее завоевывать, пригласил сначала на свидание, а потом на свой день рождения. На свидание она не явилась, на праздник опоздала, но всё равно вышла за меня замуж — видно, судьба, — рассказывает Золотовицкий.

Игорь Золотовицкий любил путешествовать, особенно когда ему составляла компанию жена Источник: кадр из программы «Наедине со всеми» (16+), Первый канал, 2020 год

Поженилась пара в 1988 году, когда Вера Харыбина была на девятом месяце беременности. Как признавался Золотовицкий, после свадьбы жена навсегда стала для него той единственной и неповторимой, которую он не променяет ни на кого другого.

— Я оказался однолюбом. В нашем союзе родились сыновья — Алексей и Александр, — говорил о личном Игорь Яковлевич.

«Я как свадебный генерал»

В 1989 году Игорю Яковлевичу предложили начать преподавать в Школе-студии МХАТ. Он не мог нарадоваться такой чести. Он мечтал стать таким же, как Олег Табаков, который успевал играть в театре и преподавать. Правда, по словам самого Золотовицкого, до мэтра он так и не дотянулся.

— Наше поколение пожиже и пониже его поколения, которое, увы, уходит, — позже признавался актер.

Источник: Александр Щербак / ТАСС

Двадцать лет Золотовицкий преподавал курсы, а в 2013 году занял должность ректора. Как он сам признавался, с начинающими актерами иногда проводил даже намного больше времени, чем с родными детьми. И переживал за каждого, как за собственных сыновей.

Даже когда Игорь Яковлевич занял руководящую должность, он не мог отказать себе в удовольствии прийти на пары и дать несколько советов.

— Я, как свадебный генерал, прихожу к себе на курсы, просто так уже, знаете, с высоты своего опыта делаю замечания, что тоже может быть немаловажно. Но, конечно, мне интереснее, когда что-то из них лепишь, — честно признавался Золотовицкий.

Источник: Виноградов Сергей / ТАСС

Игорь Яковлевич никогда не расстраивался, а даже гордился, что его ученики получают главные роли, когда он сам чаще мелькал на экранах во второстепенных. Под его наставничеством загорелась звезда Полины Гагариной, Мирославы Карпович, Антона Шагина и многих других.

Главными и самыми любимыми же актерами для него навсегда остались сыновья. Александр и Алексей пошли по стопам родителей и также снимаются в сериалах и играют в театре. Как скромно заявлял Золотовицкий, в этом совсем нет его заслуги.

Сыновья Золотовицкого переняли не только внешнее сходство, но и любовь к театру Источник: stinky_squirrel / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— За это надо сказать спасибо моей супруге Вере, она тоже прекрасная актриса. То, как она воспитала моих любимых сыновей, — это всё ее заслуга, — скромно отмахивался Игорь Яковлевич.

После сорока лет работы в театре и университете, снявшись в более 100 фильмах и сериалах, Золотовицкий считал, что это еще не конец. Он мечтал, что в будущем ему еще дадут главную роль всей его жизни.

— Мне интересно попробовать какие-то такие большие страсти. Когда попадается большая роль, у тебя есть возможность разнообразить ее. И это прекрасно, очень редко так, мне редко попадается. К сожалению. Я думаю, что еще все большие роли у меня впереди, — с надеждой говорил в одном из своих последних интервью Игорь Золотовицкий.