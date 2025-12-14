НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа. Когда ждать открытие

В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа. Когда ждать открытие

Публикуем заявление властей

270
ТЮЗ был закрыт на ремонт с 2022 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТЮЗ был закрыт на ремонт с 2022 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ТЮЗ был закрыт на ремонт с 2022 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об открытии ТЮЗа после ремонта. Первые спектакли должны состоятся уже 23 декабря. На ремонтные работы было выделено более 1 млрд рублей.

«Полностью обновлены кровля, коммуникации, восстановлены исторические элементы и установлена современная сценическая техника», — рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, Ярославский ТЮЗ на улице Свободы, 23 закрыли на ремонт в 2022 году. Планировалось, что ремонт завершится в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено. Пока здание находилось на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступали на других сценах.

Также 2 декабря завершилось объединение ярославских театров. В состав ГУК ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова. Ярославский государственный театр кукол» вошли театр юного зрителя имени В. С. Розова, Ярославский государственный театр кукол и Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана.

Сейчас на «Яндекс Афише» уже начали продавать билеты на предновогодние спектакли в отремонтированном здании театра. Так, с 24 декабря по 9 января на сцене будет показана постановка «По щучьему велению». В декабре выступления будут проходить в 11:00, 14:00 и 17:00. В январе артисты будут ждать зрителей в 10:00, 13:00 и 16:00. Билеты стоят от 800 до 1200 рублей.

Ранее мы опубликовали предпраздничную афишу елок, спектаклей и мюзиклов. Ознакомиться с ней можно здесь.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ТЮЗ Объединение театров
Комментарии
4
Гость
45 минут
Хорошая новость об открытии ТЮЗа. Отличная новость о сокращении более чем сотни присосавшихся к трем театрам чинуш, администраторов и бездельников! Как же им не хотелось! Как забавно было смотреть на их ужимки и их нытье:))
Гость
58 минут
ТЮЗ после ремонта — это замечательно, но зачем он вообще нужен в городе? Пора переосмыслить его роль.
Гость
