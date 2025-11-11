НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Ярославле изменили название объединенных театров. Публикуем заявление Минкульта

В Ярославле изменили название объединенных театров. Публикуем заявление Минкульта

Соответствующее постановление подписали 11 ноября

3 921
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Объединенные в одно юрлицо театр кукол, театр юного зрителя им. В. С. Розова, а также присоединенный ранее Камерный театр будут работать под новым названием ГУК ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова. Ярославский государственный театр кукол». Изначально юрлицо «ТЮЗ» переименовали в «Ярославское театральное объединение».

Соответствующее постановление, как сообщили в Министерстве культуры Ярославской области, было подписано 11 ноября.

«Новое название сохранит права артистов по выходу на пенсию. <…> Кроме того, в составе объединения идентичность ярославских театров будет сохранена», — сообщила министр культуры Ирина Ширшова.

Сведения о корректировке названия появились после того, как прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий опротестовал постановление об объединении. Как отметили в прокуратуре, создание театрального объединения нарушает право актеров на досрочное пенсионное обеспечение.

«В соответствии с действующим законодательством право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется отдельным категориям работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов и напрямую зависит от занятости в определенном учреждении. <…> Работники театральных объединений правом на досрочное пенсионное обеспечение не обладают», — указали в пресс-службе прокуратуры.

Решение об объединении театров в правительстве ранее объясняли большим количеством административного состава, на содержание которого требуются немалые средства.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Объединение театров Пенсия Актер Юрлицо
Комментарии
108
Гость
12 ноября, 02:26
Господи, отправьте кто-нибудь уже этих чиновников в нормальную общеобразовательную среднюю школу!
Гость
11 ноября, 22:50
Объединили, а название как у старого — ничего нового.
Читать все комментарии
