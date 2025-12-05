«Это было сильнейшее давление, как гипноз»: Лариса Долина впервые публично объяснилась за «схему» с квартирой

Лариса Долина рассказала, как мошенники заставили ее продать квартиру Источник: Первый канал

Певица Лариса Долина рассказала, что мошенники вынудили ее продать квартиру, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Об этом она заявила в эфире Первого канала в передаче «Пусть говорят». Она молчала четыре месяца, потому что злоумышленники требовали держать всё в секрете, пока идет «следствие».

Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, а добросовестная покупательница осталась ни с чем. От певицы ждали реакции, и теперь она прервала молчание.

В начале апреля 2024 певице позвонила якобы ректор Кемеровского государственного института искусств и культуры Екатерина Кудрина, затем ее связали с подставными сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Долину убедили, что на нее оформляют кредиты и нужно срочно переводить деньги.

«Я верила безоговорочно каждому слову на той стороне провода», — призналась певица.

Сначала ее вынудили переводить деньги, затем заявили, будто злоумышленники покушаются на квартиру Долиной и ее срочно нужно продавать. Артистку убедили ничего не говорить родным, ее действия постоянно контролировали.

«[Сказать дочери] — категорически нет, [якобы] это статья. И я пошла на это, я доверилась. Это было сильнейшее давление, как гипноз, я ничего не могла поделать», — рассказала она.

Злоумышленники следили даже за семьей певицы.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, и мне звонит Князев (лжесотрудник ФСБ. — Прим. ред.) и говорит: „Ваши девочки сейчас на даче? Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними“», — в тот момент Долина еще верила мошенникам.

Долина признается в том, как поверила мошенникам Источник: Первый канал

Ларису Долину связали с риелторами и убедили продавать пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей вместо рыночной стоимости 200 миллионов рублей. Покупательница нашлась — ей оказалась Полина Лурье.

Она спросила, почему так дешево, но Долина нашла что ответить: стало тесновато, хочет жить с детьми в квартире побольше.

«Это был весомый повод, чтобы она поверила. Я была вынуждена пойти на это», — сказала Долина.

Она призналась, что была в стрессе, но «свято верила», что всё вернут, поэтому продолжала скрывать происходящее от близких, ездила на гастроли.

Мошенники пошли дальше и потребовали взять кредит под залог дачи, но его Долиной никто не дал.

Ситуация напугала потенциальных покупателей, теперь россияне боятся потерять деньги. В интернете даже появился термин «эффект Долиной». Он распространился не только на покупку жилья, но и на аренду, и на авторынок.