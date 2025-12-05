НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
ЧП в многоэтажке: видео
«Умные решения»
Ярмарка фермерских продуктов
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
Бесплатные кружки для бабушек
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Культура Умер Шанг Цунг из Mortal Kombat: актер не выкарабкался после инсульта

Умер Шанг Цунг из Mortal Kombat: актер не выкарабкался после инсульта

Он снимался в российском кино

230
Кэри-Хироюки Тагава знали любители компьютерных игр | Источник: кадр из фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) 1995 год, режиссер Пол У.&nbsp;С.&nbsp;Андерсон, кинокомпания Threshold EntertainmentКэри-Хироюки Тагава знали любители компьютерных игр | Источник: кадр из фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) 1995 год, режиссер Пол У.&nbsp;С.&nbsp;Андерсон, кинокомпания Threshold Entertainment

Кэри-Хироюки Тагава знали любители компьютерных игр

Источник:

кадр из фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) 1995 год, режиссер Пол У. С. Андерсон, кинокомпания Threshold Entertainment

Умер голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает портал Deadline.

Он скончался в окружении семьи у себя дома в Санта-Барбаре (США). Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Ему было 75 лет.

Всего в фильмографии актера более 150 ролей. Наибольшую популярность он приобрел благодаря картине Mortal Kombat по мотивам одноименной игры. Он сыграл Шанг Цзунга. Также он озвучил персонажей в видеоиграх Mortal Kombat 11, Soldier Boyz, Batman: Rise of Sin Tzu и World of Warcraft: Legion. 

Кроме того, он играл в таких фильмах как «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке». Тагава снимался не только в Голливуде, но и в российском кино. Его можно увидеть в картине «Иерей-сан. Исповедь самурая».

Тагава родился в 1950 году в Токио, в 1955-м его семья переехала в США. У него остались трое детей от двух бывших жен: Кален, Бринн и Кана. А также двое внуков: Ривер и Теа Клейтон.

Тагава принял православие и крестился в Москве в 2015 году. При крещении он получил имя Пантелеимон. В 2016 году актер получил российское гражданство.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Актер Умер Видеоигра Инсульт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление