Умер Шанг Цунг из Mortal Kombat: актер не выкарабкался после инсульта

Кэри-Хироюки Тагава знали любители компьютерных игр Источник: кадр из фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) 1995 год, режиссер Пол У. С. Андерсон, кинокомпания Threshold Entertainment

Умер голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает портал Deadline.

Он скончался в окружении семьи у себя дома в Санта-Барбаре (США). Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Ему было 75 лет.

Всего в фильмографии актера более 150 ролей. Наибольшую популярность он приобрел благодаря картине Mortal Kombat по мотивам одноименной игры. Он сыграл Шанг Цзунга. Также он озвучил персонажей в видеоиграх Mortal Kombat 11, Soldier Boyz, Batman: Rise of Sin Tzu и World of Warcraft: Legion.

Кроме того, он играл в таких фильмах как «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке». Тагава снимался не только в Голливуде, но и в российском кино. Его можно увидеть в картине «Иерей-сан. Исповедь самурая».

Тагава родился в 1950 году в Токио, в 1955-м его семья переехала в США. У него остались трое детей от двух бывших жен: Кален, Бринн и Кана. А также двое внуков: Ривер и Теа Клейтон.