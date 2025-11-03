«Смеемся и снимаемся, а иногда внутри такой ужас!»: модель — о том, как попасть на обложки с улицы

Модель из Москвы Максим Клочай Источник: фотограф the5nex

Модельный бизнес — не только подиум и билборды, это еще и конкуренция, борьба со страхами и попытки зацепиться за мечту. Максим Клочай из Москвы работал в компании по производству техники, когда на день рождения ему подарили сертификат на онлайн-фотосессию. Он попробовал из любопытства, затем сам начал ходить к фотографам — так начался его путь в модельный бизнес.

Сейчас он уволился и полностью погрузился в модельную индустрию. Максим рассказал MSK1.RU, как попытал счастье в Южной Корее, что самое сложное в его работе, и дал советы тем, кто тоже хочет попасть на обложки.

«Кайф, делаем!»: как решиться всё изменить

Я сходил на живые фотосессии, потом знакомая предложила поучаствовать в съемке для бренда, и я такой: «О, кайф, делаем!» Я не планировал становиться профмоделью, это было хобби, которое периодически приносило небольшой доход. Но самое главное, я кайфовал, это было отдушиной. И в клипе снялся, творческие и коммерческие съемки были, но немного, совмещал с работой. А потом решил увольняться и идти в эту сферу капитально.

Уволился, полетел в Южную Корею, потому что считал себя супер-топ-моделью, полтора месяца там походил по агентствам, но ничего не получилось, и вернулся в Россию. У меня была денежная подушка и желание попробовать себя за рубежом, я просто рискнул. Но оказалось, в Корее агентства не любят фрилансеров, нужно было выбирать Китай.

Я выписал адреса и телефоны агентств и со второго дня ходил к ним, стучался, а мне отвечали, что я без рабочей визы. Никто не согласился со мной работать, сказали возвращаться в Россию, подписывать контракт с агентством там и через него пробовать. Спустя два месяца после возвращения стали звать на кастинги в крупную рекламу, но я уже был в России.

За рубежом не взлетел, так что начал двигаться здесь. В первые месяцы было тяжеловато, не так много съемок, и параллельно искал обычную работу, но снова устраиваться не пришлось. Уверенности в успехе не было, просто двигался туда, куда тянулась душа. А сейчас уже есть и уверенность, и желание, и наслаждение. Я этой сферой горю, кайфую от нее.

Модельная фотосессия Источник: фотограф nasty_kravchyk

«Идешь, а на телебашне — ты»: реально ли заработать миллионы

Обеспечить себя в модельном бизнесе очень даже реально. Да, сфера нестабильна, затишье может длиться несколько месяцев, но всё зависит от каждого. Если я понимаю, что не могу найти съемку через агентства, пишу брендам напрямую. Иногда прям в магазин захожу и спрашиваю контакты. Я еще не могу считать себя известной моделью в России, но те, к чьему уровню я стремлюсь, зарабатывают миллионы рублей в месяц.

У меня бывало по четыре съемки в неделю, но потом я почувствовал уверенность, что готов повышать ставку. Съемок стало поменьше, зато их качество увеличилось: что хотел, то и получил.

Чаще всего мои проекты — это фото и видеосъемки для брендов. В этом году стараюсь активнее сниматься в рекламе. Одна из крупных — «Балтика Вайнот», очень ей горжусь, моя первая крупная реклама, просто дичайший восторг! Второй проект в этом году — «585 Золотой». По-моему, ролик должен до сих пор крутиться на Арбате и на Останкинской телебашне. Идешь, идешь, а там — ты. Ну кайфово же?

Максим видит самого себя в рекламе Источник: mad.max_model / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

«Есть идея — становлюсь продюсером»: как проходят дни без съемок

Бывает, что съемок нет неделю, месяц, полтора. Тогда я отдыхаю, читаю, гуляю, тренируюсь, встречаюсь с друзьями и родственниками. Если есть идея, то становлюсь сам продюсером съемки — ищу фотографов, подбираю образ.

Сейчас уже прихожу к тому, чтобы обращаться к стилисту. Команда становится больше, иногда нужен видеограф. В таких съемках приходится смотреть, кто когда свободен, что по студии. Порой тянется долго, потому что формируем идеи, иногда получается за пару часов.

Если иду просто как модель или актер, то организационные вопросы на клиенте. Тогда я должен приехать вовремя, настроенным, подготовленным и отдать всего себя в этой съемке, чтобы и насладиться, и добиться результата.

«Нужно стучаться к брендам»: что делать начинающим

У меня есть дикое желание работать, но я не строю ожиданий. Даю себе отчет, что если понадобится, то спокойно изменю сферу деятельности. Бизнес очень конкурентный, сейчас много классных моделей в России. Мы работаем либо на эксклюзиве с агентствами, либо как фрилансеры, когда можем брать любые съемки. Сам я эксклюзив подписывать не хочу из-за того, что сфера очень нестабильная.

В агентство надо еще попасть, но это реально. Если там видят потенциал или интересный типаж, могут даже без портфолио взять. Бывало, что человека находили случайно просто на улице, но чаще всего через соцсети. Впрочем, такая удача — большая редкость, и надеяться на случай не рекомендую.

Нужно связываться, ходить на кастинги, отрабатывать навыки, работать с уверенностью, с принятием отказов, создавать портфолио. В России есть классные топовые агентства, и они отправляют за рубеж, где наши модели востребованы. Нужно самим стучаться к брендам, предлагать сотрудничество и творческие идеи. Ко мне бренды приходили даже без агента.

Максим позирует на фотосессии Источник: фотограф kotphotos

Когда я хотел сделать портфолио, то искал фотографов, которым нужны модели бесплатно. Откликался на кастинги, отрабатывал позы — смотрел за другими и отрабатывал перед зеркалом, потом пробовал на съемках. Совет для тех, кто вообще не окунался в эту сферу, — сходить на любую фотосессию. Прийти с настроением попробовать и понять: оно, не оно. Если да, то искать агентство или агента, самому отрабатывать позы, ходить на мастер-классы или взять курс.

Впрочем, я изучал всё сам: наблюдал за более опытными, заранее отсматривал позировки. Но одно дело — отработка, другое дело — демонстрация и работа с заказчиком. Важно слышать заказчика, чтобы реализовать его идею.

Максим позирует на фотосессии Источник: фотосессия для бренда CHUMBLEY

«Бывает трудно улыбаться»: чего люди не понимают о модельном бизнесе

Иногда мне кажется, люди забывают, что модели — это люди, что у них есть переживания, тревоги, страхи, трудности. Чаще всего я встречаю адекватных заказчиков, но иногда моделей воспринимают как манекенов бесчувственных… Не задумываются, что, когда мы смеемся и снимаемся, иногда внутри может быть такой ужас! А модели всё равно работают, потому что профессионал должен отрабатывать по полной. И съемки бывают длинные, смена может длиться 14 часов, это выматывает.

Бывает трудно улыбаться. У меня была съемка, надо было около 7 часов смеяться, и я даже на следующий день просто не мог выражать эмоции. Эта работа требует физической и эмоциональной подготовки, она выматывает — вот что часто скрывается за результатом.

Потому что люди обычно видят билборды или рекламу между фильмами, они видят результат. Сколько приложили сил, как старалась команда, какие эмоции испытывали, остается за кадром. Мне кажется, часто об этом просто не задумываются и воспринимается просто красивая картинка.

Максим позирует на фотосессии Источник: фотосессия для бренда Scanndi Finland