Культура «Нет денег, чтобы всех осчастливить»: губернатор высказался об объединении театров в Ярославле

«Нет денег, чтобы всех осчастливить»: губернатор высказался об объединении театров в Ярославле

Что заявил Михаил Евраев о слиянии учреждений культуры

492
В Ярославле объединят театры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле объединят театры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объединят театры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал объединение театра кукол и ТЮЗа в Ярославле. На пресс-конференции 17 сентября журналисты спросили, не отразится ли этот процесс на работе самих учреждений.

«Отразится — станет лучше, — ответил глава региона. — Объединяются не театры, объединяются юрлица — это разные вещи. Театры остаются театрами, творческие группы и художественные руководители остаются на своих направлениях. Объединяются бухгалтера, кадровики, экономисты, юристы, хозяйственники. Если мы хотим, чтобы у нас была эффективность, чтобы зарплаты были нормальные в театрах, нужно иметь внутреннюю экономическую эффективность. Если каждый будет иметь по юрлицу и держать весь хозяйственный и управленческий аппарат, то никогда эффективности не будет. У нас в бюджете Ярославской области нет денег, чтобы всех осчастливить — это десятки миллиардов рублей. Нам не нужны пачки юридических лиц. А художественную самостоятельность все сохранят».

Михаил Евраев добавил, что когда что-то планируется, предварительно проводится анализ ситуации.

«Без ошибок не бывает. Если ошибаемся, то исправляемся», — отметил он.

Также губернатор подчеркнул, что благодаря новым инвестиционным проектам в регионе появляются дополнительные рабочие места. Поэтому, по его мнению, все сокращенные сотрудники смогут найти работу.

Напомним, Михаил Евраев подписал постановление об объединени ТЮЗа и Театра кукол в Ярославле в августе 2025 года. Такое решение объяснили большим количеством административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. Еще раньше к ТЮЗу был присоединен Ярославский камерный театр.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Объединение Театр
Гость
48 минут
"У нас в бюджете Ярославской области нет денег, чтобы всех осчастливить" - нарезал не хуже Черномырдина, отливайте в бронзе. То есть несчастные заложены априори. Я давно догадывался..
Гость
1 час
У меня вопрос, а куда идти работать бухгалтерам, кадровикам, экономистам, юристам, хозяйственникам? У них тоже семьи, они тоже хотят кушать, сходить в театр хотя бы раз в 3 месяца. Может лучше другие расходы сократить? Ремонты кабинетов чиновников, например...
