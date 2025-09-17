«Нет денег, чтобы всех осчастливить»: губернатор высказался об объединении театров в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал объединение театра кукол и ТЮЗа в Ярославле. На пресс-конференции 17 сентября журналисты спросили, не отразится ли этот процесс на работе самих учреждений.
«Отразится — станет лучше, — ответил глава региона. — Объединяются не театры, объединяются юрлица — это разные вещи. Театры остаются театрами, творческие группы и художественные руководители остаются на своих направлениях. Объединяются бухгалтера, кадровики, экономисты, юристы, хозяйственники. Если мы хотим, чтобы у нас была эффективность, чтобы зарплаты были нормальные в театрах, нужно иметь внутреннюю экономическую эффективность. Если каждый будет иметь по юрлицу и держать весь хозяйственный и управленческий аппарат, то никогда эффективности не будет. У нас в бюджете Ярославской области нет денег, чтобы всех осчастливить — это десятки миллиардов рублей. Нам не нужны пачки юридических лиц. А художественную самостоятельность все сохранят».
Михаил Евраев добавил, что когда что-то планируется, предварительно проводится анализ ситуации.
«Без ошибок не бывает. Если ошибаемся, то исправляемся», — отметил он.
Также губернатор подчеркнул, что благодаря новым инвестиционным проектам в регионе появляются дополнительные рабочие места. Поэтому, по его мнению, все сокращенные сотрудники смогут найти работу.
Напомним, Михаил Евраев подписал постановление об объединени ТЮЗа и Театра кукол в Ярославле в августе 2025 года. Такое решение объяснили большим количеством административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. Еще раньше к ТЮЗу был присоединен Ярославский камерный театр.