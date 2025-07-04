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Культура Умер композитор Марк Сноу — автор самой таинственной музыки в истории телевидения

Умер композитор Марк Сноу — автор самой таинственной музыки в истории телевидения

Он написал мелодию из «Секретных материалов»

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Причина смерти неизвестна | Источник: Alberto E. Rodriguez / Getty ImagesПричина смерти неизвестна | Источник: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Причина смерти неизвестна

Источник:

Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Американский кинокомпозитор Марк Сноу умер в возрасте 78 лет, сообщает Variety. 15-кратный номинант на премию «Эмми» скончался у себя дома в Коннектикуте в эту пятницу, 4 июля.

Сноу прославился в 90-е годы, когда написанная им главная тема для сериала «Секретные материалы» стала неожиданным суперхитом. Помимо нее, он сочинил музыку к более чем 200 эпизодам жуткого сериала Криса Картера и для других сериалов, включая «От Харта к Харту», ​​«Ти Джей Хукер», «Тайны Смолвиля», «Говорящая с призраками» и «Голубая кровь».

Шесть из 15 номинаций на премию «Эмми» были получены за «Секретные материалы», а пять других были получены за такие телефильмы и мини-сериалы, как «Кое-что об Амелии», «Американская история», «Самая старая вдова Конфедерации расскажет всё», «Дети пыли» и «Хелтер Скелтер». Помимо номинаций на премию «Эмми», в 2005 году Сноу получил премию «Золотая нота» от Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) «в знак признания его беспрецедентного успеха в качестве одного из самых разносторонних и популярных композиторов на телевидении и в кино», а в 2014 году — премию за достижения в карьере от музыкальной коллегии Академии телевидения.

Он также написал музыку к последним четырем фильмам известного французского режиссера Алена Рене, за что был номинирован на премию «Сезар» за первый фильм 2007 года «Частные страхи в общественных местах».

Сноу окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке и был соучредителем нью-йоркского ансамбля рок-н-ролла (англ. New York Rock & Roll Ensemble). Он начинал, как и большинство композиторов телевидения в 1970-х, писать для полного оркестра, но стал одним из первых, кто перешел в полностью электронную среду в конце 1980-х, работая в одиночку в своей домашней студии. Вся музыка для телесериала «Секретные материалы» (иногда до 40 минут в еженедельном эпизоде) была создана на его синтезаторах, сэмплерах и других музыкальных машинах.

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