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Культура Эксклюзив Из мажора в гения. Вы не узнаете звездного Марка Эйдельштейна на съемках нового фильма о Перельмане

Из мажора в гения. Вы не узнаете звездного Марка Эйдельштейна на съемках нового фильма о Перельмане

Молодой человек сыграл легенду отечественной науки

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1 комментарий
Съемки картины о Григории Перельмане, которого сыграет звезда «Аноры» (18+) | Источник: Иван КрасиковСъемки картины о Григории Перельмане, которого сыграет звезда «Аноры» (18+) | Источник: Иван Красиков

Съемки картины о Григории Перельмане, которого сыграет звезда «Аноры» (18+)

Источник:

Иван Красиков

Фильм режиссера Андрея Григорьева о российском ученом Григории Перельмане «Витринный экземпляр» (16+) выйдет в свет в течение года. Главная роль в картине у Марка Эйдельштейна. Для съемок актер перевоплотился до неузнаваемости. Подробностями о съемках с корреспондентом NN.RU поделился режиссер Андрей Григорьев.

Григорий Перельман — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, с которой никто не мог справиться около века. Сегодня это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. Биографический фильм о великом ученом должен был уже выйти, но из-за организационных моментов премьеру перенесли. Однако больше года ждать картину не придется, обещает Григорьев.

— К концу года мы должны всё завершить. Подаемся на пару фестивалей и «премьеримся». Самая крайняя дата выхода фильма — ровно через год, к 60-летию Перельмана. Могут ли быть ранние премьеры, показы? Конечно, — говорит режиссер.

Марка Эйдельштейна не узнать! | Источник: Иван КрасиковМарка Эйдельштейна не узнать! | Источник: Иван Красиков

Марка Эйдельштейна не узнать!

Источник:

Иван Красиков

Главную роль в кино играет Марк Эйдельштейн, который прославился после фурора «Аноры» (18+) Шона Бейкера. Часть сцен, где по сюжету Перельману 16 лет, удалось отснять еще до того, как актер полетел на съемки оскароносной картины. Другие эпизоды с Эйдельштейном снимали уже после того, как он вернулся на родину.

— Взаимодействовать с Марком — одно удовольствие… Это супертрудолюбивый человек. Он выкроил время, когда у него была куча работы, оставался без отдыха. Конечно, пошел на максимальный дискомфорт, чтобы это воплотить. Отсняты фантастические кадры. Например, есть сцена с падающими пианино, которые мы привозили и подвешивали на подъемном кране, — рассказывает Григорьев.

Кино снимали в России и США | Источник: Иван КрасиковКино снимали в России и США | Источник: Иван Красиков

Кино снимали в России и США

Источник:

Иван Красиков

Судя по кадрам со съемок, в роли взрослого Перельмана Эйдельштейна почти не узнать. Над его образом с бородой работала большая команда гримеров и стилистов.

Кстати, картину снимали не только в России. Команда также работала в США — Нью-Йорке и Вашингтоне. В частности, режиссеру удалось получить уникальное интервью учителя Перельмана Юрия Бураго.

— Картина — интересный симбиоз жанров. Это художественно-документальное кино… Многие люди, кто знает Гришу лично, снялись в этом фильме, — отмечает Григорьев.

Тем временем журнал Forbes включил Марка Эйдельштейна в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет. В список попали те, кто «получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Актер Кино Григорий Перельман Марк Эйдельштейн
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Комментарии
1
Гость
23 июня, 02:13
Попытка попасть в книгу рекордов Гиннесса за самый глупый заголовок продолжается!
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